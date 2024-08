Gespannen portretten van kickboksers vlak voordat ze de ring ingaan

Kickbokser Redouan Laarkoubi blaast nog eens uit en kijkt zichzelf indringend aan in de spiegel. Niet veel eerder werden er nog grappen gemaakt in de kleedkamer, maar nu, enkele minuten voor zijn partij tegen Bilal Loukili, pakt hij even een moment voor zichzelf. Hij wijst met zijn handschoenen naar de hemel en slaat een gebedje. De stilte die er nu hangt staat in groot contrast met het kabaal dat hem zo te wachten staat, in de ring voor het publiek in Eindhoven.

Een paar meter verderop in een andere kleedkamer bereidt Loukili zich voor op dezelfde Enfusion-partij. Hij slaat en trapt nog wat tegen de pads, omringd door genoeg mensen om voor wat ontspanning te zorgen. Ook Glory-vechter Mohammed Jaraya zit als support bij hem in de kleedkamer.

Videos by VICE

Er moet nog één partij eindigen voordat de vechters aan de beurt zijn. Ze lopen van de kleedkamer door de gang richting de ruimte achter de schermen. Daar hangt een gordijn waarnaast de vechters zich nog even apart van elkaar kunnen voorbereiden. Laarkoubi ijsbeert heen en weer en is meer in zichzelf gekeerd. Bij Loukili lopen er jonge kinderen rond. Jaraya laat ze vanaf een klein trappetje de ring en de mensen in de zaal zien. “Nog een paar jaartjes en dan mogen zij,” lacht Jaraya.

Jaraya geeft Loukili nog een aai over zijn bol en fluistert hem de laatste tips in. Achter de schermen is het kabaal uit de zaal duidelijk te horen. Loukili schreeuwt nog een keer de spanning eruit en dan worden de vechters een voor een naar voren geroepen voor hun walk-on. Vanaf dat moment is er niemand meer die ze kan helpen. Dan is het alleen de ring, Laarkoubi en Loukili.

Iedere vechter maakt zich op zijn eigen manier klaar voor zijn partij. We volgden de kickboksers achter de schermen tijdens hun voorbereiding voor hun partij bij Enfusion in Eindhoven. Er was zaterdagavond een fraai programma, met onder anderen vechters als Tayfun Ozcan, Endy Semeleer, Levi Rigters, Lofogo Sarour en Sarèl de Jong.

Fotograaf David Meulenbeld was erbij in de kleedkamer en vlak naast de ring. Hij maakte de volgende fotoreportage van de gespannen gezichten van de vechters vlak voor hun partij.

Redouan Laarkoubi vs. Bilal Loukili

Tayfun Ozcan vs. Endy Semeleer

Hamza Essalih vs. Lofogo Sarour

Levi Rigters vs. Nidal Bchiri

Sarèl de Jong vs. Anke van Gestel

Nabil Haryouli vs. Kyle Todd