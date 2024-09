Gestoorde collages van menselijke nakies en dierlijke lijken

Kunstenaars Roger Ballen en Asger Carlsen werkten voor het eerst samen in 2013, voor een seriein het VICE Photo Issue. Ze zijn sindsdien nooit gestopt met samenwerken en er is inmiddels genoeg werk voor een boek en een tentoonstelling in FOAM. Roger Ballen woont en werkt in Johannesburg en Asger Carlsen in New York. Ze zien elkaar vrijwel nooit, maar sturen het werk naar elkaar op, zodat ze er vervolgens aan kunnen verder werken.

Hun werk bestaat uit zelfportretten, gefotografeerde objecten en achtergronden, naakte modellen, tekeningen, borduursels, en van dit alles worden uiteindelijk zwart-witcollages gemaakt die opeen bizarre manier tot leven komen. Hieronder een aantal van de beelden die je vanaf vandaag in FOAM kan bewonderen. Het boek is hier te vinden.