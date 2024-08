Foto’s van gestrande emo’s in de casino’s van Las Vegas

Afgelopen zaterdag speelde er zich in Las Vegas een bizar tafereel af – zelfs voor een plek waar je aan een roulettetafel een rugmassage kunt krijgen terwijl er boven je hoofd een stel acrobaten allerlei capriolen uitvoert – namelijk een horde oudere emo’s die als een mistbank door een paar van de meest luxe casino’s op aarde dwaalden.

Toen de eerste dag van het langverwachte When We Were Young-festival na 11 uur werd afgelast door gevaarlijke windstoten, waren er 60.000 fans in het Disneyland (voor volwassenen) in Nevada gestrand, met niets te doen behalve rondstruinen op de Strip, frozen margarita’s drinken uit enorm kekke bekers, en wachten tot er iets interessants gebeurde.

Gelukkig gebeurde er iets interessants. Er werden meerdere intieme side-shows opgezet om wat ruimte op te vullen in de tijdschema’s (en harten) van de bezoekers. The All-American Rejects speelden een gratis show in de piepkleine Soulbelly BBQ in het Arts District, The Wonder Years traden op met La Dispute, Mom Jeans en Sweet Pill in de Rockstar Bar & Grill (het is onduidelijk waarom het overgrote deel van de non-casino-gelegenheden in Vegas om gegrild vlees draait), terwijl Bring Me The Horizon, Knocked Loose en Landon (de zoon van Travis) Barker samenkwamen voor een show in het Pearl Theatre, waardoor er enorme rijen ontstonden rondom het legendarische Palms resort.

Intussen zwermden er duizenden anderen naar het legendarische Fremont Street om hun verdriet te verdrinken, een countryband Blink-182 covers te zien spelen en Marshmello mainstream emo-hits te horen draaien. Anderen parkeerden zichzelf bij de Bellagio-fonteinen en keken met droevige bewondering naar de voorstellingen van elegante waterspuiten, elke 15 minuten.

Het was een bijzonder tafereel. Rijen aan mensen in Vans met ruitpatroon met een angstige blik in hun ogen mengen zich met gozers op hun vrijgezellenfeest die de Playboy-gokmachines aan gort slaan en gezinnen die zich voorbereiden op een all-you-can-eat-buffet voor 37 euro; de stad bezaaid met doelloze alto-jongeren die in kleermakerszit op de grond bij luxehotels zitten of zeven uur lang in de rij staan om “Swing, Swing” in een BBQ-restaurant te horen. Al met al een treurige, vreemde en chaotische 24 uur in Las Vegas.

Gelukkig was VICE-fotograaf Christopher Bethell er om alles te vereeuwigen.

