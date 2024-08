Getuigen van de schietpartij in Las Vegas vertellen over de chaos en het bloedbad

De 22.000 concertgangers op het Route 91 Harvest festival verwachtten een avondje countrymuziek, dansen en feesten in de Amerikaanse hoofdstad van het nachtleven. In plaats daarvan eindigde hun avond in een chaos en een bloedbad.

Getuigen spreken van een nacht van totale verschrikking, toen een schutter het vuur opende op de menigte die zich had verzameld op een festivalterrein in Las Vegas. Zeker 59 mensen werden gedood, 527 raakten gewond, volgens de meest recente berichten van de hulpdiensten. Daarmee is het de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Videos by VICE

“Je kon de lichamen op straat zien liggen,” vertelde Mark Jigarjian, een 31-jarige man uit New York, die zich verschool in het MGM casino in de buurt, en die daar nog was toen hij met VICE sprak. “De mensen lagen op straat.” Jigarjian, die in Las Vegas was voor een vrijgezellenfeest, werd opgedragen zich te verschuilen tussen de fruitautomaten tot het veilig was om weer naar buiten te gaan.

“Iedereen was in paniek,” voegde hij toe. “Mensen waren bang dat er bommen op de Strip zouden liggen.”

“Hij schoot meedogenloos in op het publiek.”

De schutter, door de politie van Las Vegas geïdentificeerd als de 64-jarige Stephen Craig Paddock, schoot vanuit zijn hotelkamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay Resort op de menigte beneden. Het hotel, dat op ongeveer 350 meter van het podium ligt, kijkt uit op het festivalterrein.

De eerste telefoontjes naar het alarmnummer kwamen rond 22.08 uur lokale tijd binnen. Om iets na half twee ’s nachts maakte de sheriff van Las Vegas bekend dat Paddock dood was.

Mensen die het concert bezochten doken naar de grond, verscholen zich achter hekken en renden weg om de kogels te ontwijken die van bovenaf op hen neerkwamen. “We verscholen ons onder het podium,” zei Brittany Flatmo, een actrice die naar Vegas was gekomen voor het Route 91 Harvest festival. “Mensen renden met ons mee en vlogen alle kanten op.”

“Mensen verstopten zich en kropen samen achter alles dat beschutting bood,” voegde Flatmo toe. Sommigen dachten dat ze bommen hoorden ontploffen, anderen dachten dat het vuurwerk was. Eén getuige wist meteen waar het geluid vandaan kwam.

“Ik hoorde pop, pop, pop,” zei een man die niet wilde dat zijn naam genoemd werd, omdat zijn werkgever niet wist dat hij in Vegas was. “Ik heb zelf een wapen. We keken elkaar allemaal aan, en zeiden: ‘dat waren schoten.’”

Terwijl honderden mensen in paniek probeerden te vluchten, raakten veel van hen hun dierbaren kwijt in het gedrang.

Courtnee Alaniz, een lerares uit Las Vegas, reed toevallig langs in haar auto toen ze mensen weg zag rennen. Een man die vertelde dat zijn vrouw was neergeschoten stopte Alaniz en vroeg of ze hem naar het ziekenhuis kon brengen.

“Er waren zoveel ambulances die aanreden dat ze er niet doorheen kwamen. Auto’s stonden overal door elkaar,” zei Alaniz. “Toen ik wegging van de Strip, was ik nogal getraumatiseerd. Ik kon niet eten en niet slapen.”

De schutter, die op veertig kilometer van Vegas in het plaatsje Mesquite woonde, had ten minste tien wapens bij zich, volgens Clark County Sherrif Joseph Lombardo. Hij pleegde na de schietpartij zelfmoord.

“Niemand wist waar je naartoe moest rennen. Je wist niet waar het vandaan kwam.”

Getuigen vertellen over de angst die ontstond toen kogels naar beneden kwamen in salvo’s, die in totaal meer dan vijf minuten duurden.



“Hij schoot meedogenloos in op het publiek,” vertelde Russel Beck, een getuige, aan NBC News. “Ik zag mensen kogelgaten dichthouden met hun vingers.”

“Mensen renden en gilden en vielen,” vertelde een huilende getuige aan ABC News. “Niemand wist waar je naartoe moest rennen. Je wist niet waar het vandaan kwam, je hoorde alleen… Het klonk alsof-ie wel duizend keer schoot.”

Een andere getuige vertelde hoe ze gered werd door een agent die haar naar een schuilplaats leidde en haar vertelde te bukken en te rennen.

“Hij was mijn reddende engel,” vertelde Gail Davis aan CBS News. “Het leek wel alsof de schoten van steeds dichterbij kwamen.”

De Amerikaanse president Trump noemde de schietpartij gisteren “een daad van puur kwaad.”