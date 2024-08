Deze onderzoekers willen het internet een geurtje geven met neus-elektroden

Het internet zal naar alle waarschijnlijkheid niet geurloos blijven. In de toekomst kunnen we geurtjes ruiken op foodblogs, een digitale geurkaars versturen via de wederopstanding van MSN Messenger, of elkaar dikke vette tweet-winden sturen.

Zo ziet het internet van de toekomst eruit, als je net zoals ik de logica van het onderzoek van Kasun Karunanayaka tot z’n laatste eindstation doorredeneert.

Karunanayaka is senior onderzoeker aan het Imagineering Institute in Maleisië. Hij en zijn team hebben onlangs een concept ontwikkeld waarmee ze digitale content geur kunnen geven. Het is enorm vernieuwend, ondanks dat we eerder al high-tech prototypes gezien van multisensorische technologie: van een moleculaire mix die de geur van New York in VR oproept, tot ‘programmeerbare’ geurcassettes tijdens een film.

Wat dit onderzoek zo bijzonder maakt, is dat Karunanayaka helemaal geen gebruik maakt van fysieke chemicaliën waar geuren uit bestaan (leuk feitje: het is waar dat als je poep ruikt, je ook echt poep inademt). Voor dit onderzoek vulde Karunanayaka de neuzen van de testpersonen met elektrodes.

Door de frequentie van de elektrische stroom aan te passen, konden de onderzoekers de neuronen diep in de neus stimuleren. Zo konden ze geuren simuleren die niet fysiek aanwezig waren. Het onderzoek verkeert nog in een vroeg stadium, want niet iedereen rook hetzelfde.

De een rook fruit, terwijl de ander hout of munt rook. En sommigen vonden het experiment zo onaangenaam dat ze na één test al naar huis wilden.

Elektroden diep in de neus proppen is duidelijk niet de meest gebruiksvriendelijke manier om mensen te verleiden tot het delen van digitale geuren. Maar door de elektroden te verkleinen en flexibeler te maken hopen de onderzoekers de ervaring wat aangenamer te maken. Het zou een belangrijke stap zijn in de soms nogal vreemde obsessie van de mens om de echte wereld helemaal na te maken. Wordt vervolgd.

