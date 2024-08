Dit is het allergevaarlijkste seksstandje ter wereld

Het gevaarlijkste seksstandje in de wereld is kinky noch experimenteel. Het is niet facesitting of een avontuurlijke draai aan de Kruiwagen of iets waar gymnastiekballen, trappen, of weerstand-play bij komt kijken. Je hebt het waarschijnlijk zelfs wel eens geprobeerd.

Want volgens de in het VK gevestigde Dr. Karan Raj, die educatieve TikToks maakt voor zijn vijf miljoen volgers, is ‘s werelds gevaarlijkste seksstandje niets anders dan de nederige Reverse Cowgirl.

De virale video

In een video die vorig jaar viraal ging beschreef Raj hoe het Reverse Cowgirl-standje verantwoordelijk is voor 50 procent van de penisbreuken in de slaapkamer.

Voor wie er nog niet bekend mee is: bij Reverse Cowgirl ligt de gever op diens rug, met de penis of dildo omhoog. De ontvanger bestijgt diens partner, met het gezicht naar de voeten van de gever, en kan vanaf daar omhoog en omlaag bewegen of schuren.

Aangezien dit een positie is waarbij de ontvanger bovenop zit kan de gever de snelheid en het momentum van de stoten niet reguleren, en, zoals Raj droogjes opmerkt, “als er enig onregelmatig gestoot is of de bewegingen van de twee partijen niet synchroon zijn, dan kan het gebeuren dat de mannelijke Jodocus eruit glipt en door het vrouwelijke schaambeen wordt verpletterd”.

Zoals Raj beschrijft kunnen pikken, ondanks dat er geen letterlijk bot in zit, nog steeds “breken”.

“Een penisbreuk is eigenlijk een scheur in de tunica albuginea,” zegt hij in de video.

“Dit is een rubberachtige schede van weefsel die de penis in staat stelt om tijdens een erectie in de lengte en breedte te groeien.”

‘s Werelds gevaarlijkste seksstandjes

Reverse Cowgirl is dus eigenlijk alleen gevaarlijk voor penetreerders met penissen. Maar het is niet de enige. Wat blijkt, pikken kunnen door veel verschillende – en alledaagse – standjes worden gebroken.

Uit een onderzoek uit 2017, dat in het International Journal of Impotence Research werd gepubliceerd, bleek dat doggystyle het gevaarlijkste seksstandje was, verantwoordelijk voor 41 procent van alle gevallen van penisbreuken. Op de tweede plek staat de missionarispositie, met de pik bovenop, met 25,5 procent, en daarna “vrouw bovenop” met 10 procent.

Zijn er afgezien van de gebruikelijke risico’s – sperma in je oog, een vertrokken spier, een opgefokte rug, soa’s en zwangerschap – nog andere manieren waarop je jezelf of je partner in de slaapkamer kunt bezeren waar geen geknakte penissen bij komen kijken?

Niet echt.

Volgens Men’s Health draaien de gevaren van die vier meest riskante standjes en hun afgeleiden voornamelijk om penisbreuken, en net als bij Reverse Cowgirl is de kans dat je ze hebt geprobeerd best groot.

Bij De Gretige Chef zit de ontvanger op een stoel of tafel, met hun benen om de heupen van de gever gewikkeld, die (mogelijk op diens tenen) staat en stoot. Geweldig voor keukenseks, slecht voor je balans verliezen, vallen, alle potten en pannen in het rond laten kletteren en met je hoofd tegen de linoleumvloer bonken.

Een standje dat door de introductie van een instrument wat spannender is, is De Zwitserse Ballenblitz: de gever zit op een gymnastiekbal en de ontvanger hurkt over hun kruis heen, met de rug naar de gever toe. De ontvanger zit bij deze bovenop, dus teveel kracht zetten kan tot een vergelijkbaar medisch noodgeval leiden als de belofte op een gebroken pik door Reverse Cowgirl. Net als bij de Zwitserse Ballenblitz zit de ontvanger bij de Stairway to Heaven ook in de bestuurdersstoel, met de rug naar de gever gekeerd, behalve dat de gever in dit geval op de trap zit. In deze positie kan onregelmatig stoten tot overbelasting van de penis leiden, en door plotselinge bewegingen van overenthousiasme en pijn zou één van beide partijen hun balans kunnen verliezen en vallen.

De Cowgirl + achterover leunen kan tot hyperextensie van de penis leiden, veroorzaakt door te frequente of intensieve neerwaartse druk op de schacht. Men’s Health schreef dat als de gever een getrek of een geknak voelt zoals bij een gewricht, dat de “hoek dan iets te extreem is”. Een soortgelijke positie die aan de penis sjort is de Boterkarner – ietwat geavanceerder, met de ontvanger die ondersteboven op hun schouders ligt, met hun benen in de lucht over hun hoofd geheven, terwijl de penetreerder van boven naar beneden stoot. Dit kan hyperextensie van de penis veroorzaken, maar voor de ontvanger kan deze positie tot nekletsel leiden, zeker als er te hard wordt gestoot.

Bij De Spin liggen beide partners op hun rug, met de gezichten naar elkaar toe, als een soort krabben, en met de heupen van de ontvanger tussen die van de gever, terwijl hun benen over de knieën van de gever liggen en plat in de buurt van hun schouders liggen. Terwijl je in deze insect-achtige formatie ligt, schommel je heen en weer. Dit is nog een positie die hyperextensie van de penis kan veroorzaken – evenals behoorlijk beurse armen en ellebogen.

Ten slotte is er de Pogostick, waarbij de penetreerder staat en de gepenetreerde partner als een koala aan de penetreerder hangt, schaamdelen verbonden. Deze kan ook vrij riskant zijn: de gever kan zijn grip verliezer en de ontvanger laten vallen, beide partners kunnen vallen, of de gever kan, tenzij die ontzettend fit is, rug- en nekklachten oplopen.

Ter conclusie

Hoewel er veel gevaarlijke dingen zijn die je tijdens de seks kunnen overkomen, is communicatie nog altijd de beste manier om letsel of rampspoed te voorkomen. Constante, open communicatie over wat je wilt, wat je nodig hebt, en wat goed voelt tijdens de daad zal helpen om de basis van een bedachtzaam, veilig en algemeen beter seksleven te vormen.

Nu je volledig bent geïnformeerd over de potentiële verschrikkingen van avontuurlijke seks voel je je misschien geïnspireerd door het enorme aanbod aan mogelijkheden dat tot je beschikking staat, maar je hoeft niet meteen tot wilde acrobatiek over te gaan.

Voor sommigen is seks initiëren al stressvol genoeg, laat staan om iets met een naam als de Boterkarner voor te stellen. Begin een gesprek met je partner over wat je zou willen proberen, zet een goeie seksplaylist op, en ga rustig van start.

Dat een standje er riskanter, spannender of atletischer uitziet wil niet zeggen dat het ook beter is. De veiligheid en het comfort van jou en je partner zouden jullie eerste prioriteit moeten zijn.

Je kunt veel plezier hebben met het ontdekken van het grote potentieel van vanilla seks, maar misschien heb je meer interesse in het vinden van het juiste standje – afhankelijk van lichaamstype, spiermassa, kracht en flexibiliteit gaat niet elk standje mogelijk of überhaupt aangenaam zijn voor jou of je partner.

Neuk ze!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australia.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.