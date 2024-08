Gevangenen vertellen hoe ze in de gevangenis geld verdienen en uitgeven

Toen ik laatst mijn neef in de gevangenis bezocht, vroeg ik hem welke andere bezoekers smokkelwaar de gevangenis in brachten. Vooral naar de methamfetamine en usb-sticks vol porno was ik benieuwd. Een glimlach verscheen op zijn gezicht, terwijl hij wees naar iemands vriendin, gekleed in een met diamantjes bezette spijkerbroek. Zijn wijsvinger bewoog verder, langs een oude Italiaanse boer in een versleten houthakkershemd. Tot slot wees hij een jonge gast in een trainingspak aan, met aan zijn voeten een opvallend paar Nikes.

Het grootste deel van de smokkelaars in de gevangenis gebruikt de drugs die ze verhandelen helemaal niet. Ze ruilen het met anderen en verdienen er geld aan. Vaak doen ze dat niet eens zozeer om het geld zelf. Het leven in de gevangenis is saai, en volgens mijn neef zijn deze handeltjes de perfecte manier om jezelf bezig te houden. Het grootste deel van de gevangenen zit vast omdat ze aan geld probeerden te komen. En hoewel ze in de gevangenis niet in staat zijn hun verdiende geld zelf aan te raken, gaat het er niet anders aan toe dan in de buitenwereld.

We spraken drie gedetineerden om erachter te komen wat gevangenen met hun zwarte geld doen, en welke rol geld achter de tralies speelt.

Kassim (38), vuurwapenmisdrijven

VICE: Hoi Kassim, hoe verdien jij hier je geld?

Kassim: Ik organiseer pokerwedstrijden en laat tabak naar binnen smokkelen. Onze families beheren een aantal bankrekeningen voor ons, dus als iemand iets van ons wil kunnen ze daar geld op storten of het aan een van onze mannetjes buiten geven. We lopen niet met drugs en dat soort dingen te kloten. We proberen gewoon wat extra geld voor onze gezinnen te verdienen. En als dat betekent dat we hier en daar wat dingen moeten doen, zoals rookwaar regelen voor de jongens, is dat gewoon een van de vele offers die we brengen.

Waar gebruik je het geld voor?

We gebruiken het geld om onze gezinnen te kunnen onderhouden. Ik bracht vroeger het geld in het laatje, maar toen ik werd opgepakt kon ik niet langer voor mijn gezin zorgen. Mijn vrouw werkt niet en mijn kinderen gingen naar school, dus toen de rekeningen zich op begonnen te stapelen, werd ik gedwongen om met een oplossing te komen. Je kunt niet van je neven en andere familieleden verwachten dat ze je gezin al die jaren blijven onderhouden.

Uiteindelijk verdiende ik genoeg om de huur van te kunnen betalen. Soms zaten dingen tegen, en vergaten wat gasten ‘per ongeluk’ om geld op mijn rekening te storten. Als zoiets gebeurt en mijn gezin daardoor zonder stroom zit, dan ben ik meer dan bereid een stuk van je af te snijden. Mijn zoon koopt Bitcoins en investeert de helft van het geld. Hij studeert informatietechnologie aan de universiteit en weet alles van computers.

Welke rol speelt geld in de gevangenis?

Geld is niet per se goed of fout. Als je in de buitenwereld een rat bent, zal je je geld ook achter de tralies als een rat gebruiken. Je valt je vijanden ermee aan en koopt andere gevangenen om, zodat ze om je heen blijven hangen en je ego een boost krijgt. Een stille gast kan ineens in de luidste en arrogantste persoon veranderen, alleen maar omdat hij beseft dat je met een beetje geld arme mensen alles kunt laten doen. En dat is precies wat de gevangenis is: een verzamelplek voor de armen. We zijn mentaal arm, spiritueel arm en financieel arm.

Christian (27), mensenhandel

Hi Christian, hoe verdien jij geld in de gevangenis?

De Aziaten in onze gevangenis dealden meth. Ik kende er een paar van vroeger, en dus begonnen we een beetje te praten. Uiteindelijk kreeg ik ze zover dat ze mij hun distributeur in ons celblok maakten. Alle jongens in ons blok roken meth, dus ik verdien er goed aan. Klink gestoord, maar dit is hoe het is. Iedereen die hier met een goede reden binnenkomt, laat zijn principes buiten achter.

Wat doe je met het geld?

Een vriend van me betaalt er een hoer mee. Als hij in het bordeel is, bel ik hem op en luister ik naar hoe hij haar neukt zoals ik het wil. Hij beschrijft de meisjes, en ik kies er een uit op basis van waar ik op dat moment zin in heb. Soms laat ik ze hier komen in de gevangenis en betaal ik hem. Het is vet dat ik mijn fantasieën zo tot leven kan laten komen. In de gevangenis kan je natuurlijk niet neuken, en dat doet wat met je hoofd. Je gaat nadenken over manieren waarop je toch een beetje dat gevoel kunt ervaren. Een meisje horen ademen, haar stem horen terwijl ze tegen me praat – dat windt me op. Misschien doen ze allemaal alsof, maar dat maakt me niks uit. Door de telefoon heen klinkt het echt genoeg.

Welke rol speelt geld in de gevangenis?

Geld kan je veel macht en andere dingen geven die je tijd in de gevangenis een stuk makkelijker en veiliger maken. Maar geld is niet noodzakelijk in het leven, dat leer je wel achter de tralies. In de buitenwereld is alles nog erger. Ik heb vrienden elkaar zien neerschieten voor geld. Gasten die elkaar al tien jaar kennen, naaien elkaar als het nodig is. Ze worden gek van de hebzucht. Dan komen ze in de gevangenis terecht en beseffen ze dat ze het geld niet eens echt nodig hadden. En het stomste is: ik vertel je dit nu allemaal wel, maar zodra ik vrijkom ga ik weer even hard achter de poen aan. Dat is nu eenmaal de realiteit. Dat is hoe de wereld werkt.

Carl (42), inbraak met vuurwapen

Hoi Carl, hoe verdien jij geld in de gevangenis?

Ik zat in een heroïne-afkickprogramma op buprenorfine toen ik werd opgepakt, dus kon ik het ook hierbinnen nog krijgen. De helft gebruikte ik niet, dus dat werd verkocht en ik kreeg de helft van de cash. Buiten heb ik niemand die het geld op mijn bankrekening kan zetten, dus een andere gast doet dat allemaal voor me.

Waar gebruik je het geld voor?

Ik gebruik het om kip en shampoo mee te kopen. Je kunt hier alleen boodschappen krijgen als je werkt voor je geld of iemand buiten de gevangenis hebt. Ik kan kruiden en noedels kopen. En laatst een paar Asics, die zitten lekker man. Dat is fijn in een gevangenis, waar je de hele dag rondloopt en vaak in de sportschool zit. Je kunt ook petjes en sporthorloges kopen. Ik vind het ook leuk om feestjes te geven op zondag. Dat is de enige dag in de gevangenis dat we feest vieren, dus dan koop ik koffie voor iedereen en, als we genoeg hebben verdiend, verdelen we een grammetje onder de jongens en gaan we los. De zondagen maken het leven hier een stuk makkelijker.

Welke rol speelt geld in de gevangenis?

Het is net als in de buitenwereld. Mensen doen alsof je geen geld nodig hebt in de gevangenis, maar niets is minder waar. De standaarddingen die je hier krijgt zijn simpelweg niet genoeg, of het is troep. Met geld kan je extra kussens en dat soort dingen kopen.

