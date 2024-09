Gevulde champignons zijn zonder twijfel nog steeds het beste feesthapje

We vatten ‘m. We leven in de toekomst, iedereen zoeft rond op hoverboards, je telefoon kan je was doen en binnenkort zijn we allemaal VR-seksrobots. Maar niet alles hoeft te veranderen.

Gevulde champignons lijken misschien op iets wat je tante uitdeelde in 1978, tijdens een gezellig potje manillen met haar vrienden. Dat is ook zo, maar gevulde champignons zijn makkelijke, verrukkelijke hapjes die meer roem verdienen.

Bak de stammen van de paddensteoelen met knoflook en sjalotjes, en mix met broodkruimels, peterselie, munt en pecorino kaas. Prop dat in de champignonkappen, bak en stop ze in je mond alsof het feestje nooit gaat eindigen.

Sommige dingen raken uit de mode—sorry, wollen spencers, we missen je nog steeds niet—maar gevulde champignons? Nooit!