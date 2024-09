Geweldige kunstige spullen waar je nog wat aan hebt ook

Het is al jaren een droom van me om ooit een winkel te beginnen waar allemaal objecten verkocht worden die zijn gemaakt door kunstenaars. ‘Ooh, bedoel je gewoon een galerie?’ denk je nu zeker, ‘eentje waar je kunst verkoopt?’ Nee, niet dat, want dan moet het echte kunst zijn, en dat is duur en bovendien al gauw best saai.



Nee, het gaat me om gebruiksvoorwerpen, die kunstenaars vaak maken naast hun normale, kunstzinnigere werk. Vaak zijn het een soort bijproducten, die wel de gekte van de kunstenaar hebben, maar die je ook nog eens kunt gebruiken.

Ik geloof heilig dat als kunstenaars voortaan alle gebruiksvoorwerpen maken die mensen nodig hebben – tandenborstels, pantoffels, bezems, olijvenschaaltjes, crackpijpjes, noem maar op – dat de wereld dan een betere plek zou zijn en niemand ooit meer oorlog zal voeren.

Omdat ik voorlopig geen winkel ga beginnen (tenzij iemand me binnenkort mailt dat ik dit idee gratis mag uitvoeren in een groot industrieel pand natuurlijk), wil ik nu alvast een online versie daarvan presenteren.

Alsjeblieft, koop jezelf arm en deze kunstenaars rijk! (Oh en uiteraard komen deze tips voort uit mijn oprechte liefde voor deze kunstenaars – ik laat mij niet omkopen!)

De rave-plantenpotten van Anne Öhrling Dersen





Anne is eigenlijk een grafisch vormgever van de Rietveld Academie die ook nog eens een printshop in de Bijlmer runt, maar daarnaast ook deze geweldige plantenpotten maakt. Mijn lievelings is de rave-pot, maar ze heeft ook geweldige potten in de vorm van dolfijnen en trolletjes, die je online kunt vinden.

Prijs: 90 euro

Cokesnuiflepeltjes van Casper Braat





Casper heeft de roerstoklepeltjes van McDonald’s opnieuw op de markt gebracht, nadat deze uit de handel waren genomen toen bleek dat ze veel gebruikt werden om coke mee te snuiven. Na de restyling van Casper lijkt het net een religieus object. Het lepeltje heet de McJezus en wordt gepresenteerd onder een stolp. Kortom, een nog veel betere lepel om coke mee te snuiven. Er is een goedkope uitvoering, voor het gewone volk, én een uitvoering in puur goud.

Prijs: 25 euro

Deluxe 24k goud uitvoering: 1250 euro

Betekende sokken van Grace Micelli

Laatst liep ik Showroom Mama binnen in Rotterdam en daar verkochten ze deze te gekke kunstenaarssokken voor maar 10 euro.



Die ga ik ook verkopen in mijn denkbeeldige winkel. Je kan ze ook hier online bestellen.

Prijs: 10 euro

De penisvaasjes van Zsa Zsa

Voor een performance maakte Zsa Zsa eens een enorme berg penisvaasjes, waar je één bloem in kunst stoppen. Nu verkoopt ze die online, voor maar 30 euro. Leuk is dat elke penis ook een naam heeft, waarschijnlijk van diegene die de penis ooit zelf bezat.

Prijs: 30 euro

Knuffelgeweren Joyce Overheul





Joyce is afgestudeerd aan de HKU en is inmiddels ook een webshop begonnen op Etsy, waar je alle mogelijke breisels kunt kopen die je maar kunt verzinnen – van gebreide hamburgers tot gebreide trompetten.

De leukste vind ik haar gebreide pistolen, die niet op Etsy mogen van Etsy. Ook in Nederland zijn ze eigenlijk illegaal, omdat ze te veel op echte pistolen lijken.

Prijs: 150 euro

Behang van Serge Onnen

Mijn moeder heeft dit behang van kunstenaar Serge Onnen, waarbij je in een eindeloos patroon allemaal mensen ziet die last hebben van herrie en hun handen voor hun oren houden.

Koop het behang hier.

Prijs: 75 dollar

Natuurbehang van Lotte Derks





Behang is sowieso een goed onderwerp voor kunstenaarsproducten. Kunstenaar Lotte Derks houdt van de natuur en heeft een behang geschilderd waardoor het lijkt alsof je huis ook een stukje natuur bevat.

Ik heb dit behang gevonden op Kop.nu, een kunstenaarsinitiatief in Breda die eigenlijk mijn droomwinkel al hebben gemaakt. En die winkel bestaat ook online (http://kop.nu/shop/), dus daar vind je nog veel meer kunstenaarspullen.

prijs: 250 euro

De hersenpijp van Amaro





De Eindhovense kunstenaar Amaro maakt van alles – van tegels met het patroon van kleine tegeltjes erop tot sieraden in de vorm van croissantjes – maar mijn lievelings is toch wel deze hersenpijp. Zoals we immers allemaal weten is pijp roken alleen iets voor zeer intelligente mensen.

Prijs: 30 euro

De Cyborg-trekpoppen van de Franse Quentin Comzé





De Franse Quentin maakt een soort krankzinnig psychedelisch fantasy-, Japans-achtig werk, kijk maar hier: http://quentingomze.tumblr.com.

Soms maakt hij van zijn werk ook stickers of trekpoppen, en die kun je hier kopen.

Prijs: 250 euro

Sokken Iwan Smith

De Rotterdamse Iwan maakt onder andere kleurrijke muurschilderingen in Boymans van Beuningen, maar daarnaast staan zijn tekeningen ook op sokken. Op sokken die elk fatsoenlijk mens met ook maar een beetje zelfrespect direct zou moeten bestellen.

prijs: 12 euro

Brabo Power Water van Arno Coenen en Iris Roskam





Van dj’s Hardwell en Tiësto tot de grootste kickboxers die in Breda komen trainen bij Golden Glory – omdat er zoveel Brabanders zijn die uitzonderlijke dingen bereiken, zijn Arno en Iris tot de conclusie gekomen dat er iets in het Brabantse water moet zitten. Om ook mensen buiten Brabant deze superpowers te geven hebben ze dit water in een speciaal flesje op de markt gebracht.

Prijs: 10 euro

Ancient Griekse Vaas Koffiemok





Met dank aan kunstenaar Serge Onnen ontdekte ik dat er nog een winkel bestaat die precies het soort producten verkoopt die ik ook in mijn winkel hebben. Origineel ben ik dus in ieder geval niet. Maar goed, zo ontdek ik wel deze te gekke koffiemok vermomd als prehistorische Griekse vaas.

Prijs: 30 dollar

Spullen die je kind van kunst doen laten houden

HKU-student Frederique Scholtes heeft naast haar eigen kunstenaarspraktijk al een hele eigen webshop geopend. Alle spullen die je er vindt zijn zo gemaakt dat je je kinderen er alvast mee traint om latere passionele kunstminnaars te worden. Laat ze alvast slapen op een kussensloop met Dali of Rodin erop, of laat ze spelen in een Mondriaan-poppenhuis.

Prijs: 60 euro

Napoleon-eierdoppen





Jozef van der Heiden werkt al een aantal jaren aan een project zo groot en episch dat ik er voor nu even weinig meer over kan vertellen dan dat het over Napoleon gaat. Het leuke is dat uit dit project ook allemaal merchandise voortkomt. Zoals hele leuke Napoleon-eierdoppen en ook dit borstbeeld, waar Jozef zelf over zegt: ‘Als je er een gat in boort dan kan je hem gebruiken voor peper en zout.’

Prijs eierdopje: 20 euro

Prijs borstbeeld: 150 euro

Zonnebril Lernert & Sander





Kunstenaars Lernert & Sander besloten zonnebrillen te gaan maken en daarvoor ook maar gelijk met het merk Ace & Tate samen te gaan werken (en hoe zouden die ook kunnen weigeren aangezien ook hun naam bestaat uit twee namen met een &-teken ertussen).

Met de Lernert & Sander-zonnebril heb je altijd verontwaardigd omhoog rollende ogen. Typisch een zonnebril die nooit door een niet-kunstenaar gemaakt zou kunnen worden. De bril is zo populair dat hij binnen de kortste keren was uitverkocht, het bewijs dat voortaan alle ontwerpen door kunstenaars gemaakt moeten worden.

Prijs: 148 euro

De tafel van Mike Moonen





Mike Moonen maakte een tafel in de vorm van een hond, die je zowel hele lange poten kan geven waardoor het ook een beetje een giraffe is. Maar mocht je nou net toevallig geen reus zijn, dan kan je die lange poten er ook afhalen en is het gewoon een normale tafel in de vorm van een hond.

Prijs: Stuur hiervoor een bericht aan de kunstenaar.

Een dekbed van Maaike Haaneveld





Maaike introduceerde me in de wereld van society6 waar je als kunstenaar al je eigen prints en foto’s en kunstwerken op alle mogelijke producten kan laten drukken.

In het geval van Maaike kan je dan ook een eindeloos scala, van badmatten tot leggings, bestellen met haar kunst erop. Ik zou persoonlijk gaan voor dit dekbed met een soort onderwaterslootwereld erop.

De Arash Fakim-asbakken





Arash schreef me dat hij zijn eerste asbakken is gaan maken voor zijn vrienden die zijn ‘echte’ kunst niet meer konden betalen. Maar al asbakken makend kwam Arash erachter dat als hij dingen maakte die even geen kunst hoefde te zijn, hij zich veel vrijer voelde en zo werd asbakken maken opeens leuker dan kunst maken. Vandaar dat zijn asbakken steeds meer richting kunst gingen, en niet altijd heel goed meer als asbak te gebruiken zijn.

Als je er één wil hebben dan moet je Arash volgen op Instagram en bieden als je er een voorbij ziet komen, ze kosten zo tussen de 60 en 120 euro.

De asbakken van Guido van Amelsfoort

Als je nou geïnspireerd bent door de asbakken van Arash en besluit asbakken gemaakt door kunstenaars te gaan sparen, dan mag er vooral geen van Guido in je collectie ontbreken. Bieden gaat ook hier via Instagram.

Prijs: tussen de 75 en 150 euro

De Glurende badhanddoek-haakjes van Ethan Crenson





Op de site fuse-works.com vond ik het werk van deze surrealistische bollen waar je je handdoek aan kan hangen, en die je vervolgens verlekkerd aanstaren terwijl jij je aan het afdrogen bent.

Prijs: 100 dollar

Klebbstoff Stickermag

Dit is het coolste stickerboek dat er bestaat, vol met stickers van kunstwerken. Ik had er ooit eentje gekocht en mijn hele scooter ermee beplakt. Vooral die stickers van piemels naast afstandsbedieningen gemaakt door Frank Schallmaier stonden erg goed.

Prijs: 9,90 euro

De sinaasappelpers van Jean-Philippe Paumier





Patty Morgan is ook een plek waar je kunst kunt kopen en daar vond ik een hoop moois voor in mijn denkbeeldige toekomstige winkel. Deze prachtige sinaasappelpers zou er bijvoorbeeld een ereplek krijgen. (En oké, het is wel een echt kunstwerk en heeft ook een echte kunstwerkenprijs, maar hij is gewoon te leuk!)

Prijs: 1250 euro

Borden met dingen die Koos Buster Stroucken stom vindt





Ik zou ook even rustig kijken naar alle dingen die Koos Buster verkoopt op Patty Morgan, want alles zou wel in mijn winkel mogen. Mijn lievelings zijn zijn borden met daarop dingen getekend die hij niet leuk vindt, zoals kinderen met een bontkraag op, in een buggy.

Prijs: 75 euro

Drinkmeubel van Willehad Eilers





Ook wel een echt serieus kunstwerk, maar toch ook wel heel leuk voor in je huis, dit drinkmeubel van Willehad Eilers.

Prijs: Op aanvraag

Rolstoelparfum





Kunstenaars maken ook duidelijk andere soorten parfum dan cosmeticabedrijven. Ik denk bijvoorbeeld dat Chanel niet snel met een rolstoelparfum zou komen.

Prijs:

kleinste maat 4 euro

grootste maat 69 euro

De shirts van Sander Ettema





Sander Ettema heeft een column op VICE en is al lange tijd een van mijn favoriete illustratoren. Speciaal voor dit stuk begon hij nu ook met het verkopen van shirts en buttons met zijn prints erop, waar hij het immer hippe verkooplatform Marktplaats voor koos.

Prijs: 25 euro

Een leuke sjaal van We Are Here FC





Op de eindexamenshow bij de KABK in Den Haag stuitte ik op afstuderend fotostudent Katarína Gališinová die (samen met Menno de Bruijn en Annette Kouwenhoven) een project deed waarbij ze merchandise maakt voor de asielzoekersvoetbalclub We Are Here FC, waardoor je de nieuwkomers uit deze club niet alleen financieel een beetje steunt, maar ook de wereld laat zien dat je fan van ze bent!

Prijs: 17,50

Transatlantic Artist Merch Market in Rotterdam

Ook Showroom Mama uit Rotterdam bleek de droom te hebben om een eigen winkel te beginnen vol met betaalbare hebbedingetjes gemaakt door kunstenaars. Hun ambities zijn zelfs nog groter dan die van mij, want ze richten zich voornamelijk op kunstenaars uit het land van de hamburger, aangevuld met wat Rotterdam kunstenaars, al is dit wel voor één avond.

Ik ga daar zeker deze ‘Slut Island’-pin kopen voor 5 euro!

Kom shoppen op Donderdag 20 april 2017 18:00 – 23:00

Locatie: BAR Schiekade 201