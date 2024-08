Met de ‘Orbit Weaver’ van MIT bewegen astronauten zich voort als Spiderman

Het is o zo gemakkelijk om de weg kwijt te raken in de eindeloze berg video’s van stuntende astronauten in het Internationale Ruimtestation (ISS). Het is de enige permanente menselijke nederzetting in de ruimte. Het is ook een plek waar geen zwaartekracht is. In combinatie met de lange verblijven van de astronauten resulteert dat in geklooi en gehops: kijk hier hoe een astronaut een backflip doet. Of naar die ene die snoepjes eet. En hier spelen ze met waterdruppels.

Dit is allemaal heel vermakelijk, tot je bedenkt hoe moeilijk het is om van A naar B te komen in een zero G-omgeving. Astronauten trekken zich vooruit aan relingen of zetten zich af tegen muren. In de krappe vertrekken van het ISS is dat nog best te doen, maar in een groter ruimteschip is het een stuk moeilijker voor astronauten om de juiste kant op te vliegen. Het risico is dat voortbewegen een enorme uitdaging wordt.

Om daar een oplossing voor te verzinnen heeft Xin Liu, de kunstcurator van het MIT Media Lab Space Exploration Initiative, een handheld apparaatje ontwikkeld die hij de ‘Orbid Weaver’ heeft genoemd. Het stelt een persoon in een omgeving van microzwaartekracht in staat om zich naar de gewenste plek toe te trekken.

Liu ontwikkelde het apparaat door goed te kijken naar de beweging van spinnen. De principes van die motoriek heeft hij toegepast op de menselijke beweging in een zwaartekrachtloze omgeving. Liu noemde vooral het zogenoemde ‘ballooning’ als inspiratie. Kleine spinnen kunnen zichzelf laten vliegen door hun kont omhoog te richten en hun spinrag naar buiten te schieten, waardoor ze een stukje van de grond af komen.

De Orbit Weaver heeft een magneet aan een draad die de gebruiker aan een stabiel oppervlak kan kleven – ja, bijna precies zoals Spider Man dus, en eigenlijk een heel simpel idee. Toch is het wel tof om te zien hoe dit principe zich gaat ontwikkelen. Het is vet om te bedenken dat astronauten zich straks voortbewegen als spinnen in een gigantisch ruimteschip.



Het apparaatje is nog niet getest in de ruimte, maar al wel in een parabolische vlucht boven Florida – een gewichtloze vlucht waarbij een piloot zo snel naar beneden raast dat de inzittenden zich voor 30 seconden gewichtsloos voelen. Zie de video hierboven voor een inkijk in dit magisch geklungel.

