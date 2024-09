Gezellig koekjes bakken en daarna fisten, tijdens de grootste vrouwenorgie van San Francisco

Vaginakoekjes, een flinke vibrator en een cake met daarop het logo van girlpile. Illustratie door Kelsey Beyer

Rechts van mij krijgt een vrouw, die een buttplug in heeft zitten met daaraan vast een wasbeerstaart, er flink met de zweep van langs, door een vrouw met kort haar in een luipaardenbodysuit. Aan mijn linkerkant glijdt een groep kronkelende lichamen over een bank, armen en benen in elkaar verstrengeld. Ik sta op een paar meter afstand van een vrouw die het uitschreeuwt als ze (vrijwillig) in de fik wordt gestoken. De vlammen likken de huid op haar rug, totdat een andere vrouw ze dooft met de palm van haar hand.

Dit is een kleine glimp van de gebeurtenissen in girlpile, de populairste vrouwenorgie van San Francisco. Afgelopen maand vierde girlpile haar tienjarig jubileum met – hoe kan het ook anders – een enorme stapel vrouwen.

Girlpile is gehuld in geheimzinnigheid en mysterie – een beetje zoals Fight Club, maar dan met meer naakt en meer orgasmes. Dat is ook precies hoe de oprichter (die 22 was toen ze het eerste feest organiseerde, en anoniem wil blijven) het graag wil. Zo’n zestig tot zeventig vrouwen zitten bij de club. Het is een onuitgesproken regel dat als je wil komen, je een van de organisators persoonlijk moet versieren, of uitgenodigd moet worden door een eerdere deelneemster. De vrouwenstapels vinden altijd plaats bij mensen thuis, en de locatie is ieder feestje weer anders. Tijdens eerdere bijeenkomsten heeft de oprichter gezegd dat ze Girlpile heeft opgericht omdat ze wilde dat “meer lekkere wijven hun seksuele verlangens op elkaar zouden botvieren, zonder dat er moeilijk over gedaan werd”. Als je naar de FAQ van de feestjes kijkt, vind je echter een andere reden: “Waarom heb je Girlpile opgericht? Wat was de échte aanleiding?” Antwoord: “Tieten.”

In tegenstelling tot lesbische cafés, waar je er steeds minder van ziet, bestaat Girlpile al een decennium en is het populairder dan ooit. “Zelfs de inloopkast zat vol neukende meiden,” zei Kate Sassoon, een van de begeleiders van het feestje, over de jubileumstapel. Hoe kan zoiets?

Blijkbaar is er een hele hoop voorbereiding nodig om een vrouwenorgie tot een succes te maken, zo vertelde Sassoon (a.k.a. Sassy), die al sinds 2007 helpt met het organiseren van het feest.

Verrassend genoeg zijn versgebakken koekjes essentieel, voor het slagen van een vrouwenstapel. “Het is een leuke manier om verlegen meisjes, en nog-niet-helemaal-klaar-om-naakt-te-gaan-en-te-neuken-meisjes bij het feest te betrekken, en het ze comfortabel te maken,” vertelde Sassoon. Die meisjes kunnen zo rustig eerst een beetje socializen, door gezamenlijk koekjes te bakken in de keuken; koekjes die klaar zijn worden vervolgens rondgebracht op het feestje en aan andere meisjes aangeboden, waardoor mensen weer sneller met elkaar mengen. Sassy zei ook dat ze soms expres belangrijke ingrediënten weglaat, zodat mensen gedwongen worden om samen te werken.

Hoe het er ongeveer uitzag, tijdens het grote tienjaarsfeest

Hoewel Sassy en de oprichter dit soort trucjes gebruiken om alles aan de gang te houden tijdens girlpile, “zijn het toch vooral de meisjes die het feest bezoeken die het moeten doen,” zegt ze. “We vragen veel om feedback, omdat mensen zich zo welkom mogelijk moeten voelen – ook transseksuele en genderneutrale mensen bijvoorbeeld.”

Zelfs wanneer ze zelf deelneemt aan de feestelijkheden, houdt Sassy een oogje in het zeil en corrigeert ze mensen als er iets gebeurt dat niet 100% in de haak is. Sassoon vertelt dat dat in al die jaren maar een paar keer is voorgekomen; girlpile-feestjes verstrekken een veel veiligere omgeving dan op andere seksfeestjes van dergelijke omvang ooit mogelijk is, deels omdat de deelnemers van tevoren grondig geïnspecteerd worden. “Ik ken veel meisjes die de seksuele vrijheid en de veiligheid van girlpile als een diep-therapeutische, soms zelfs heilige ervaring beschouwen,” vertelde Sassoon.

Sassy helpt ook op andere manieren om de boel zo goed mogelijk gaande te houden – bijvoorbeeld door mensen die een oppeppertje nodig hebben seksspeeltjes in de schoot werpen, of zoals gezegd, meisjes in de fik zetten.

Vuurmassage is een van de meest geliefde rituelen binnen de vrouwenstapel. Het is het visuele middelpunt van het feest, en het zet bovendien aan tot naaktheid (“vanwege brandveiligheid moeten vrouwen wel naakt zijn,” merkt Sassoon met een knipoog op). Ook is het een soort seksueel voorafje, zodat mensen iets hebben om over te praten en misschien om zelf uit te proberen.

Dan is er het Groene Boek, dat mensen aanmoedigt dingen te proberen die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Sommige van deze dingen worden ook beloond met prijzen, meestal seksspeeltjes, aan het einde van de nacht. “We definiëren die ‘groenheid’ niet, zodat deelnemers trots kunnen zijn op hun nieuwe ervaringen,’ zei Sassy. “Wanneer we de ontgroeningen oplezen aan het einde van de avond – wat stiekem ook een manier is om ervoor te zorgen dat mensen stoppen met seks hebben en naar huis gaan – kies ik altijd bewust de meest onschuldige ontgroening én de meest heftige. ‘Voor het eerst een meisje gezoend!’ krijgt net zoveel lof als ‘eerste keer dat ik gefist werd terwijl ik gegeseld en gespankt werd door acht meiden’. Zo is iedereen trots op de nieuwe ervaringen die ze hebben opgedaan, wat dat ook voor dingen zijn.

Omdat girlpile-feestjes in huizen worden gehouden, en niet in commerciële ruimtes, voelen ze intiem aan, wat weer helpt om het hele groepsseksding tot een comfortabelere aangelegenheid te maken, zeker voor mensen die voor het eerst gaan. Het houdt bovendien de kosten laag, wat nodig is aangezien girlpile draaiende wordt gehouden door vrijwilligers en z’n grootste inkomsten uit donaties haalt. Geen enkele deelnemer is ooit van een feestje gestuurd omdat het geld op was.

“Op deze manier blijft het ook toegankelijk voor mensen die normaal gesproken minder middelen hebben om aan dit soort (seks)feesten deel te kunnen nemen,” aldus Sassoon. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Skirt Club, een steeds groter wordend seksfeest voor bischierige vrouwen, waar soms tot wel 180 dollar entree wordt gevraagd, is de voorgestelde donatie voor Girlpile-feesten slechts 10 dollar, en dat is inclusief glijmiddel, latex handschoenen, beflapjes, en Hitatchi-vibrators in ieder stopcontact.

Het jubileumfeest van vorige maand was extra decadent. Het werd gehouden in een huis in Berkeley met twee verdiepingen, een bubbelbad, een stripperpaal en een vuurplaats. De hapjes bestonden onder andere uit gegrilde oesters, een chocoladefontein, gedecoreerde vulvavormige koekjes en een chocoladecake in de vorm van het Girlpile-logo. Meer dan 90 mensen kwamen eropaf, én klaar” grapt Sassy. “Het huis was om half 1 ’s nachts leeg en schoon. Het blijkt dus maar weer dat je vanzelf een professional wordt, als je iets al zo lang doet.”