Je kunt nu emoticons versturen van gezichten uit oude Nederlandse schilderijen

Beeld met dank aan Molly Young

Het meest indrukwekkende aan de schilderijen uit de renaissance is misschien wel de manier waarop onder anderen Rembrandt, van Eyck en Holbein zeer gedetailleerde, expressieve gezichten schilderden. Zelfs in 2016 kunnen we ons herkennen in de slaperige kop van een kasteelbewaker of een edelman die met opgeheven wenkbrauwen ‘yeah right’ lijkt te denken. Schrijver en designer Molly Young had de geniale ingeving om emojis te maken van de gezichten in renaissanceschilderijen.

Haar interesse voor de oude meesters begon toen ze een schilderij van een Vlaamse kunstenaar uit de zestiende eeuw zag tijdens een veiling van Sotheby’s. Op het schilderij is een grijnzende baby te zien die een plaatje vasthoudt van een man. “Ik was volledig in de ban van het schilderij,” vertelt Young aan The Creators Project. “Het is een vreemd kunstwerk, maar om de een of andere reden kan ik me heel erg identificeren met dat mannetje – hij is sluw, verontrustend, raar, maar het is onmogelijk om niet naar hem te kijken.”

Het kunstwerk werd niet verkocht op de veiling, en dus lukte het Young om via wat omwegen en voor een gereduceerde prijs in bezit te komen van het eigenaardige kunstwerk. Nu hangt het in haar slaapkamer. “Het mannetje kijkt op mij neer terwijl ik slaap. Ik noem hem ‘Babyman’,” lacht ze.

Molly Young in haar slaapkamer met ‘Babyman’ aan de muur.

Met Babyman als inspiratiebron begon ze samen met designer Teddy Blanks een digitale collectie van uitgesneden gezichten van figuren in renaissanceschilderijen. De gezichten tonen blijdschap, afschuw, ellende, verrukking – het hele gevoelsspectrum van de mens is te zien. “We realiseerden ons dat we de gezichten konden krimpen en veranderen in iOS-stickers,” vertelt Young. “Zo hebben we een heel alfabet van geschilderde gezichtsuitdrukkingen gemaakt. Wel zijn we nog op zoek naar de perfecte huilende baby.”

Klik hier om de renaissance-emojis te downloaden.