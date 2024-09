Gezocht: freelance schrijvers die alles weten over elektronische muziek

Met de websites Noisey en Thump bevindt VICE zich in de voorhoede van de Nederlandse muziekjournalistiek; smaakbepalend, kleurrijk en nooit saai – van verhalen vanuit de industrie tot aan opvallende interviews, opiniestukken en achtergrond. De muziekredactie van VICE brengt nieuws, maakt documentaires zoals Mocrorappers en De Negen Levens van Dimitri, verdiept zich in actuele thema’s en werkt samen met de beste festivals.

Voor Thump en Noisey zijn we op zoek naar freelancers, bij voorkeur schrijvers met een specialisme in elektronische muziek. Je hebt een neus voor nieuws, boeiende nieuwe artiesten en ontwikkelingen in de scene, en je bent er in elk geval zelf van overtuigd dat je kennis en mening er toe doen. Misschien zit je wel in een scene waar volgens jou veels te weinig over wordt geschreven, maar waar jij je graag hard voor maakt – denk aan hardcore, LGBTQ+, trance, ambient, de technoscene in Limburg, de beste clubs in Drenthe, druggebruik in het nachtleven van Vlissingen, om maar iets te noemen.

Mocht je overtuigd zijn van jezelf, dan rest je slechts een ding: ons mailen met daarin een korte introductie, motivatie en als het kan in de bijlage meegestuurd twee artikelen die je in het verleden hebt geschreven. Mail fiona.fortuin@vice.com met in de titel ‘reactie freelance schrijver VICE muziek’

Tegenover het schrijven voor Thump en Noisey staat een vergoeding afhankelijk van de vorm en het aantal woorden.