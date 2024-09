Gibril Sankoh blijft nog even in China en komt dan naar huis

Gibril Sankoh heeft het ver geschopt sinds hij als tiener vluchtte uit Sierra Leone. Hij vond zijn thuis in het noorden van Nederland, waar hij jarenlang speelde voor FC Groningen, zijn vrouw ontmoette en twee kinderen kreeg. Gibril voetbalt nu in de Jupiler League van China voor Meizhou Hakka. De salarissen zijn tegenwoordig dik in China, ook op het tweede niveau, waardoor Gibril er de financiële toekomst van zijn gezin veilig kan stellen.

Sankoh is in Nederland vooral bekend als keiharde verdediger van FC Groningen, al speelde hij ook kort voor Roda JC en Telstar. Tussen 2005 en 2010 maakte hij in het hart van de Groningse verdediging mooie jaren door. Met spelers als Luis Suarez, Erik Nevland en Goran Lovre beleefde hij misschien wel de beste jaren van de club. VICE Sports sprak Sankoh via Skype, om te praten over zijn liefde voor Groningen en zijn leven in China.

VICE Sports: Ha Gibril, hoe heb je het daar in China?

Gibril Sankoh: Goed, we zijn nu op trainingskamp in Shenzhen. Zondag vliegen we naar Zuid-Korea voor een trainingskamp van twee weken. Het bevalt me goed, maar dit is mijn laatste jaar hier.

Waarom?

Ik heb besloten dat ik weer dichtbij mijn familie wil zijn, we wonen in Assen. Ik heb een zoontje van zeven, die wordt acht in juni. Mijn dochter wordt drie in april. Ik mis mijn vrouw en kinderen heel erg. Als dit jaar afgelopen is, heb ik in totaal vier jaar in China gezeten. Dan wil ik terug. Ik wil niet meer zo ver weg voetballen.

Hoe ziet jouw leven in China eruit?

Ik heb een appartement in de stad, maar ik praat geen Chinees, dus ik heb voor de trainingen en wedstrijden, eigenlijk 24 uur per dag, een vertaler. Die loopt gewoon achter me aan op het veld, in de kleedkamer, waar ik ook ben. We moeten alles steeds overleggen. Ik kan hem ook bellen voor andere dingen, bijvoorbeeld als mijn familie een keer hierheen komt. Dan helpt hij alles te regelen. Zelf lukt dat niet zo makkelijk. Zo kan ik me ook op het voetbal concentreren. We moeten voor uitwedstrijden bijna altijd tweeënhalf uur vliegen, omdat we een van de weinige clubs in het zuiden van China zijn.

Het klinkt wel een beetje eenzaam.

Ja, dat is het vaak ook. Maar je moet er wat voor over hebben. Ik doe dit wel ergens voor. Dat leggen mijn vrouw en ik ook uit aan onze kinderen. We hebben samen besloten dat dit het beste was om te doen. Het gaat goed met mijn vrouw, zij heeft een kinderkledingwinkel in Assen en twee webshops. Ik kan zelf ook niet klagen. Sommige mensen hebben het minder goed dan wij.

Zeker waar. Het salaris is ook vast niet verkeerd.

Dat zit wel goed! Ik speelde in Duitsland voor FC Augsburg en kreeg vier jaar geleden voor het eerst een aanbieding uit China, van HN Jianye. Dat was een fantastisch aanbod voor twee jaar, waar ik op in ben gegaan. Daarna heb ik een half jaar bij Roda JC gezeten, toen ik een aanbieding kreeg van de Chinese club waar ik nu zit. Dat was weer een topaanbieding, dus toen heb ik met mijn familie besloten om het gewoon weer te doen.

Wat betekent geld voor jou?

Geld is niet alles. Ik heb het altijd goed gedaan in dit land, dus er zijn genoeg Chinese clubs geïnteresseerd. Als geld alles voor me zou betekenen, zou ik nog een paar jaar in China kunnen blijven, maar dat wil ik niet. Geld kan dingen oplossen, maar meer niet. Ik heb het goed met mijn familie, mijn vrouw en twee kinderen. Dat is belangrijker.

Gibril zij aan zij met Bas Roorda. (Foto: Proshots)

Hoe kijk jij, met jouw verleden als vluchteling uit Sierra Leone, naar de vluchtelingenstromen van nu en vorig jaar?

Ik vind het heftig. Je ziet al die mensen die naar Europa proberen te komen om een beter leven te krijgen. Ik snap het wel. Ik was ook zo. Mijn situatie is nu anders, omdat ik veel heb bereikt en het nu beter heb. Ik hoop dat deze mensen de kans krijgen om ook een beter mens te worden. Toen ik in Nederland woonde, heb ik ook veel voor vluchtelingen gedaan, maar nu zit ik ver weg in China. Maar via mijn vrouw of haar moeder doen we soms nog wat voor vluchtelingenorganisaties.

Klopt het dat je in Sierra Leone buurjongen was van Ibrahim Kargbo?

Ja! Ik woonde bij hem in de straat in Afrika. We kennen elkaar erg goed.

Wat vind je ervan dat hij in verband is gebracht met matchfixing?

Ik vond het vreemd dat zijn naam is gevallen, want ik vind hem niet zo’n type jongen. Ik ken hem niet op die manier. Maar ik weet niet hoe diep het verhaal zit, hoe diep hij ergens in gezeten heeft en of het verhaal klopt. Ik heb hem al bijna anderhalf jaar niet meer gesproken. Volgens mij is hij gestopt met voetbal of speelt hij in de lagere divisies in Engeland of zo.

Hoe zag jij het Nederlands voetbal toen je nog in Sierra Leone woonde?

Het Nederlands elftal was super tijdens mijn jeugd, met spelers als Jaap Stam, Frank de Boer, Danny Blind, Ruud Gullit, Marco van Basten. Ik was fan, ook toen Ajax de Champions League won door AC Milan te verslaan. Dat was mooi om te zien op televisie. De meeste vriendjes van mij waren voor AC Milan, omdat ze van het Italiaanse voetbal hielden. Maar ik was voor Ajax en Ajax won door die goal van Patrick Kluivert.

Is Kluivert een speciale voetballer voor jou?

Nee, ik was fan van Jaap Stam. Hij heeft ook gespeeld voor Manchester United, mijn favoriete voetbalclub. Hij was nergens bang voor als verdediger en straalde uit: kom maar op! Het maakte niet uit tegen welke spits. Toen ik bij FC Groningen zat, heb ik nog tegen Stam gespeeld. Hij zat toen bij Ajax, net als Edgar Davids, die ik in Sierra Leone op televisie de Champions League had zien winnen.

Mooi man. Davids is nu bezig zijn trainerspapieren te halen, Stam is hoofdtrainer bij Reading FC. Ga je zelf ook die kant op?

Ik heb het er vaak over met Robert Postma, mijn zaakwaarnemer. Jaap Stam doet het goed bij Reading, dat vind ik mooi voor zo’n kerel. Ik wil zeker mijn trainersdiploma halen. Ik wil beginnen bij de basis, met jonge voetballers, om mijn ervaringen als voetballer maar ook als mens over te dragen. Daarna zullen we kijken hoe het verder zal lopen.

Wat voor lessen wil je doorgeven aan jonge voetballers?

Ik ben op mijn zeventiende naar Nederland gekomen, zonder familie, en weet wat opgeven is. Ik heb altijd keihard gewerkt tot nu toe, waar ik ook ben, voor alles wat ik heb bereikt. Ik heb die mentaliteit nog. Voor voetbal moet je tegenwoordig vooral een goede mentaliteit hebben. Het gaat er niet om of je technisch of tactisch enorm goed bent, je moet gewoon puur datgene opbrengen wat er gevraagd wordt. Je moet nooit opgeven en er alles voor over hebben om profvoetballer te worden.

Gibril in duel met Luis Suarez. (Foto: Proshots)

Hoe kijk jij nu naar jouw FC Groningen-ploegmaatje Luis Suarez?

Ik wist het al, hoor, dat hij het zo ver zou schoppen. Ik heb een jaar lang met die jongen in de kleedkamer gezeten, hij is een vechter. Hij geeft nooit op. Hij wilde maar één ding, vanaf het moment dat hij bij FC Groningen kwam: ooit voor FC Barcelona spelen, omdat zijn vriendins familie daar woont. Dat is hem gewoon gelukt. Zo’n jongen moet een voorbeeld zijn voor iedereen. Ik ben zo blij voor hem.

Hebben jullie nog contact?

Toen hij bij Liverpool speelde nog wel, maar nu hij bij Barcelona en ik in China zit niet meer. Ik zou het wel leuk vinden om nog een keertje bij hem te komen kijken of zo met mijn zoontje. Al is mijn zoontje niet echt fan van Barcelona, hij is fan van Real Madrid.

Heb je nog wel contact met andere mensen van FC Groningen?

Ik heb nog contact met Goran Lovre, Tim Matavz, Danny Buijs, Antoine van der Linden en ik ben Evgeny Levchenko nog een paar keer tegengekomen op de club. FC Groningen is mijn lievelingsclub, ik heb daar zes jaar gevoetbald, dus die liefde gaat nooit meer weg. FC Groningen betekent alles voor mij. Zij hebben me opgepikt bij Telstar en me de kans gegeven. Ik heb daar een goed leven gehad, mijn vrouw ontmoet en mijn kinderen gekregen. Daarom zijn we in Assen gaan wonen, zitten we binnen twintig minuten in Groningen.

Wat nou als je straks terugkomt naar Nederland en er geen mooie club voor je beschikbaar is?

We moeten in november even kijken of we iets kunnen vinden in de twee maanden voor de winterstop. Maar ik wil gewoon dichtbij mijn familie zijn. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Als ik de kans krijg bij een club, doe ik er alles voor. Dat is mijn doel en ik ben gefocust om mijn best te doen voor een club. Ik zal topfit zijn.

Zien we je ooit terug als trainer van FC Groningen?

Als ik een trainerscarrière kan krijgen zoals Ron Jans, dan graag. Hij is een fantastisch mens en een goede trainer. Het gaat nu wat minder bij PEC Zwolle, maar hij gaat het weer oppakken. Daar geloof ik in. Ron Jans is als een vaderfiguur voor mij. Hij kent mijn vrouw ook en weet alles over mij, hoe ik heb geleefd, mijn verleden. Ik hoop dat ik ooit net als hem hoofdtrainer van FC Groningen kan worden, maar ik kan niet in de toekomst kijken.

