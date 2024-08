Beter beffen: ook jij kunt het leren

Op school leer je een hoop. Wie de gloeilamp heeft uitgevonden, hoe je tijdens proefwerken zo onopvallend mogelijk kunt spieken. Maar wat we niet echt leren zijn lessen die daadwerkelijk nuttig zijn voor je volwassen leven, zoals hoe je een gezonde maaltijd op tafel zet, hoe je belastingaangifte doet of hoe je nou eigenlijk moet beffen.

Vooral veel heteroseksuele cismannen lijken van mainstream popcultuur te hebben geleerd dat beffen eenvoudig is: je likt een beetje met je tong en voila, een orgasme! (En mocht het niet lukken, dan mag je dankbaar zijn dat ze het in elk geval hebben geprobeerd).

Videos by VICE

Maar zoals iedereen met een vulva je kan vertellen, zit er een groot verschil tussen iemand goed beffen en iemand heel matig beffen (en dat geldt vast ook wel voor piemels, maar daar hebben we het een andere keer nog wel over). Zo is er bijvoorbeeld het ‘alfabet-trucje’, wat erop neerkomt dat je het hele alfabet met je tong uitbeeldt – waarschijnlijk bedacht door iemand die al heel wat geveinsde orgasmes heeft gezien.

Als je wil weten wat je wél moet doen om je befpartij tot een goed einde te brengen, dan zul je je tot de bron moeten richten. Daarom vroegen we een aantal mensen met vulva’s om hun beste adviezen.

‘Ga er niet van uit dat als iets bij één vulva werkt, dat ook zo is bij alle andere’

“Iedere vulva of vagina is anders, dus ik zou altijd gewoon vragen wat iemand wil. Communiceer zo goed mogelijk en vraag hoe ze aangeraakt willen worden. Het probleem is dat mensen met vagina’s vaak niet zo aangemoedigd worden om hun eigen lichaam te ontdekken, en zelfs het idee kunnen hebben dat de seks “niet voor hen” is. En als je je lichaam niet goed genoeg kent, weet je dus ook niet wat je wilt.

Zelf heb ik nog zoveel geïnternaliseerde schaamte en ongemak dat ik het niet altijd makkelijk vind om aan te geven wanneer ik iets niet chill vind. Het helpt dus enorm als je iets vraagt als: “Als ik iets doe wat je lekker vindt, zeg het dan.” Maar dan misschien wat sexyer.

Ga er ook niet van uit dat als iets bij één vulva goed werkt, dit ook zo is bij alle andere. Controleer regelmatig of het ergens op slaat wat je doet, en wees geen baby als je te horen krijgt dat je het anders moet doen. O, en heteromannen moeten sowieso veel minder aandacht besteden aan de opening, want dat is niet waar het allemaal gebeurt.”

– Alex, 26

‘Begin zachtjes, gebruik veel spuug’

“Wat je vooral nodig hebt is zachtheid en intuïtie. Wees zelfverzekerd genoeg om te vragen wat de ander precies wil. De beste manier om je intuïtie te benutten is – het klinkt misschien wat afgezaagd – om te lezen wat het lichaam doet. Maar los daarvan altijd zachtjes beginnen. En spuug, veel spuug.”

– Eleanor, 35

‘Als je niet ontspannen bent kom je ook niet klaar’

“Persoonlijk denk ik dat een orgasme krijgen zich grotendeels in je hoofd afspeelt. Als je een vagina hebt, tenminste – ik heb geen idee hoe het is om een piemel te hebben. Maar als je niet ontspannen bent, kom je ook niet klaar. Het is net zo goed iets mentaals en emotioneels als iets fysieks. Dus als je goed wilt beffen, zorg er dan voor dat jij en je partner ontspannen zijn, en met elkaar verbonden. Jullie stemming moet goed zijn. Probeer alle mogelijke druk te verlichten. Niemand moet klaarkomen. De kans is groter dat je klaarkomt als die druk eenmaal weg is.

Qua technieken verschillen de smaken nogal. Je moet er gewoon achter zien te komen wat de ander wil. Ik ken bijvoorbeeld iemand die graag tegelijkertijd gepenetreerd wordt, maar zelf zou ik dat niks vinden, want ik ga niet zo lekker op penetratie. Wees creatief! Doe wat warm water in je mond voordat je naar beneden gaat. Probeer verschillende soorten glijmiddel. Maak er een feestje van.”

– Rhiannon, 29

‘Vind een herhalende beweging die de ander lekker vindt’

“Blijf niet de hele tijd hetzelfde doen zonder dat je weet of het wel gewaardeerd wordt. Praat, vraag, ontdek. Als je een plekje hebt gevonden waarvan ze zeggen dat het lekker is, blijf daar dan totdat ze het zeggen. Niet toch maar iets anders gaan proberen, nee, blijf daar! En probeer herhalende bewegingen uit die de ander lekker vindt. Ga er niet van uit dat een beetje met je tong strelen altijd enorm opwindend is – soms moet je echt wat beter je best doen. En als je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt of je verplicht voelt, blijf dan gewoon lekker boven. En misschien overbodig om te zeggen, maar maak nooit iemands vorm of grootte belachelijk.”

– Angela, 28

‘Er bestaat geen one-size-fits-all-benadering’

“Ieder lichaam zit anders in elkaar. Sommigen houden van zacht, anderen van wat wilder, en dan kan het ook nog per plekje verschillen. Dus wat beffen betreft bestaat er ook geen one-size-fits-all-benadering. Je zult het dus moeten onderzoeken: vraag of de ander chill vindt wat je aan het doen bent, en probeer verschillende dingen totdat je iets doet wat werkt. Let ook goed op de lichaamstaal en reacties. Maar echt goed. Ga door als de ander het duidelijk lekker vindt, en als je het niet helemaal zeker weet, vraag het dan gewoon. Communiceer.

Wat mij betreft kun je het het best langzaam opbouwen. De meeste mensen met een vagina komen niet gelijk vanuit het niets klaar – anders zouden uitstrijkjes en tampons wonderen kunnen verrichten. Als je zelf een vagina hebt, stel je dan voor hoe jij graag aangeraakt wilt worden, en ga van daaruit verder.”

– Rach, 26

‘Neem de tijd’

“Het is vrij eenvoudig, maar ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Wat je wel moet doen, is vragen wat ik wil en de tijd nemen. Wat je niet moet doen, is maar een beetje aanklooien met je tong, ervan uitgaan dat je weet wat het beste werkt en dat ik na twee minuten al klaarkom, aangezien je dat ook altijd ziet in porno. Ik hou best van sommige porno, maar mainstream porno heeft onze sekslevens niet veel goed gedaan wanneer het aankomt op verwachtingspatronen.”

– Jo, 24