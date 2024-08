Een geïllustreerde gids voor seks zonder penetratie

Jüne Plã is een 37-jarige illustrator uit Frankrijk, die ook personages voor videogames ontwerpt. Een paar jaar geleden begon ze op Instagram illustraties te posten over seks – of preciezer: over hoe je de genitaliën van je partner kunt stimuleren met je handen, tong en andere lichaamsdelen. Dus eigenlijk met alles behalve penetratie.

Nu heeft ze meer dan 700.000 volgers, en probeert ze met haar tips zoveel mogelijk verschillende mensen aan te spreken. Haar onlangs uitgegeven boek Bliss Club: Sex Tips for Creative Lovers – dat vrij letterlijk op haar account gebaseerd is – bewijst maar weer eens dat niet-penetratieve seks uit een hoop meer bestaat dan alleen maar voorspel.

De tepels van je partner kunnen heel gevoelig zijn. Er schijnen ook mensen te zijn die klaar kunnen komen van alleen maar tepelstimulatie. Stel je voor dat je partner twee clitorissen heeft waar normaal gesproken tepels zitten, en doe alsof je haar oraal bevredigt. Lik ze met het puntje van je tong, en varieer met intensiteit en ritme.

VICE: Hey Jüne. Hoe kwam je op het idee voor deze illustraties?

Jüne Plã: Een paar jaar geleden las een van mijn partners een artikel op VICE over de a-spot, een erogene zone van de vagina. We vonden het interessant, maar het viel ons op dat de meeste stukken hierover helemaal geen plaatjes hebben. Na wat onderzoek maakte ik een tekening voor mijn vriend, zodat hij wist wat hij met zijn handen moest doen – met zijn penis kon het namelijk niet. Die tekening bleek best nuttig, dus ik ging ermee verder. Eerst op Instagram, toen in de vorm van dat boek.

Is het onderzoek gebaseerd op je eigen ervaringen?

Ja, maar niet alleen dat. Toen ik twintig was ontmoette ik een jongen die penetratie als een van de vele opties zag, dat inspireerde me om meer te experimenteren. Ik begon ‘instructievideo’s’ op pornosites te kijken. Een groot deel daarvan was nutteloos, maar sommige video’s hadden wel wat goede technieken voor beffen of pijpen. Mijn vrienden — hetero en gay — hebben er ook aan bijgedragen.

De grande finale. Steek eerst zachtjes je vingers in de vagina, en maak dan een V-vorm met je beide handen door de vingers wat uit elkaar te halen. Maak geen abrupte bewegingen. Je kunt dit het best tegen het einde doen, omdat je vaginale opening er ontspannen van raakt.

Krijg je weleens verzoekjes van je volgers?

Ja. Er zitten natuurlijk ook flink wat trollen bij, maar er zijn ook mensen die vrienden taggen – vaak hun partner – en dan zeggen: “Hey, hier had ik het dus over!” Daar word ik altijd wel vrolijk van. Ik bouw voort op hun reacties, en post vaak dingen op basis van suggesties in de reacties.

DM’s zijn een stuk persoonlijker. Daar vragen mensen om advies, en ik probeer zoveel mogelijk antwoord te geven, maar het is wel lastig om bij te houden nu mijn aantal volgers zo hard aan het groeien is.

Het zijn vooral heteroseksuele cisvrouwen, die zich vaak schuldig voelen dat ze geen orgasme kunnen krijgen met hun partner. Maar er zitten ook mannen tussen die me vragen hoe ze hun partner kunnen bevredigen, of hoe je een orgasme krijgt van een prostaatmassage. 32 procent van mijn publiek is man, wat relatief veel is als je het vergelijkt met andere feministische profielen.

Je voeten moeten schoon zijn en niet te koud. Ga vlak voor je partner zitten, met je benen gebogen en je voeten rond de penis. Beweeg je voeten omhoog en omlaag. Je partner kan je helpen door alles op z’n plek te houden.

Je besteed veel aandacht aan diversiteit, in zowel je Franse als vertaalde teksten. Hoe belangrijk is dat voor je?

Ik vind dat feminisme per definitie inclusief is. We moeten af van het idee dat onze taal niet van iedereen is – en niet alleen toebehoort aan het patriarchaat, de witte heteroman. We moeten de pluraliteit van de wereld omarmen. Feminist zijn betekent niet dat je vecht voor je eigen rechten, maar voor die van iedereen.

Aan welke mythes rondom seks stoor jij je het meest?

Ik zou graag het idee willen doorbreken dat mensen met een vulva een orgasme moeten kunnen krijgen via penetratie. Voor mensen met een penis hoop ik dat prostaatstimulatie gangbaarder wordt, en ze orgasmes kunnen krijgen die intenser zijn dan ze ooit konden vermoeden.

Een tik op je anus is altijd leuk, ongeacht je geslacht.

Wat vond je het lastigste aan het boek?

Het deel van de introductie, waarin de anatomie geïllustreerd staat. Ik werd daarbij geholpen door onderzoeker Odile Fillod [die een paar jaar geleden een levensgroot 3D-model van een clitoris heeft ontworpen, red.]. Maar om eerlijk te zijn wist ik weinig voordat ik met het project begon.

De grootste revelatie was toen ik erachter kwam dat de penis en clitoris veel meer met elkaar gemeen hebben dan ik dacht. Dicklit – een term die trans mensen weleens gebruiken wanneer hun clitoris groter wordt nadat ze testosteron hebben genomen – vormt er in feite een brug tussen.

Wat zijn jouw favoriete technieken voor mensen met een vulva en mensen met een penis?

Bij mensen met een vulva zou ik ten eerste zeggen dat de doucheslang gebruiken een absolute must is.

Schroef de douchekop eraf en richt de waterspuit op de clitoris (dus niet in de vagina).

Daarna zou ik wat experimenteren met knijptechnieken op de clitoris.

Knijp in het topje van de clitoris met je lippen, en lik tegelijkertijd zachtjes met je tong aan de zijkanten, van boven naar beneden of van rechts naar links, wat je zelf wilt.

En ten slotte: de Kapitein Haak-techniek.

Je partner ligt op haar rug. Buig je vingers in een soort haakvorm, steek ze tot de knokkels in de vagina en beweeg ze op en neer, zodat je de scheiding van de vagina en de endeldarm raakt.

Voor een partner met een penis zou ik als eerst tijdens het pijpen een hoek van 90 graden proberen te maken.

Buig bij orale seks de penis omlaag, zodat er een hoek van 90 graden ontstaat met de buik. Dat is niet alleen lekkerder, maar ook praktisch als je naar je partner wilt kijken. Probeer het ook vooral zonder handen te doen.

Daarna zou ik de knie-techniek proberen:

Houd de penis van je partner vast met één hand, en oefen ondertussen druk uit op de anus met je knie. Maak zachte bewegingen, maar pas op voor zijn ballen.

Om het af te sluiten zou ik gaan voor een prostaatmassage.

Stel eerst je partner op zijn gemak door de anus met een beetje glijmiddel te masseren. Als je merkt dat de anus ontspannen is, kun je langzamerhand je vinger erin steken en in cirkelbewegingen richting de voorkant van de bekken masseren.

Bedankt, Jüne.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië.

