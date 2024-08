Giegling en Ruigoord blijken een hemelse match te zijn

In het overvolle schema van ADE stak één show met kop en schouders boven de rest van het programma uit: Underworld. De Britse pioniers deden gisteren het Rijks op zijn grondvesten schudden tijdens hun gratis feest in de gerenoveerde passage van het museum. Maar na dit optreden was er nog genoeg te doen in de stad, en voor de fijnproevers was de uitverkochte avond van Giegling the place to be. Het Duitse label landde in Ruigoord wat een perfecte match bleek te zijn door de rauwigheid. Onze fotograaf Bibian was er gisteren bij om de sfeer vast te leggen. De dj’s van het mysterieuze label wilden absoluut niet op de foto, maar de euforische feestgangers gelukkig wel. Bekijk de serie hieronder.



