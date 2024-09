Giegling komt dit jaar weer naar Draaimolen Festival

Dat wordt in september weer met z’n allen naar het immer gezellige Tilburg, want platenlabel en vereniging voor weirdo’s Giegling gaat voor de tweede keer een stage hosten op Draaimolen Festival. Vorig jaar namen we een kijkje op het festival en Giegling bleek daar toen het coolst en meest onderscheidend.

De line-up is nog niet bekend, op Job Jobse na – en nu dus onze Duitse vrienden van Giegling. Draaimolen Festival vindt plaats op 16 september en de verkoop van early birds is al van start gegaan voor 34,50 eurootjes (eigenlijk nog wat meer want je moet ook servicekosten betalen, zo werkt het nou eenmaal in het leven).