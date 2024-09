Giel Beelen host vanavond het belangrijkste evenement in de geschiedenis van popcultuur

Hier volgt een mededeling voor iedereen met avondplannen: helaas, die zijn hierbij gecanceld. Giel Beelen lanceert vanavond om zeven uur namelijk een nieuw format op zijn onvolprezen youtubekanaal: Hollands Best Fidget Spinner. Eens in de zoveel tijd staat zijn dinsdagavond in het teken van Giels Zolderkamer. Dit klinkt als een plek waar een middelgrote jacuzzi gevuld met publiek geld klaarstaat om wat baantjes in te trekken, maar het is eigenlijk een geïmproviseerde studio waarvandaan Giel live uitzendt.

Wat er vanavond precies gaat gebeuren is nog een bloedstollend raadsel. Het enige dat we weten, is dat er eindelijk een kans wordt geboden aan ons, het klootjesvolk, om fidgetspinner-tricks te etaleren op een serieus online medium. Hiermee trekt Giel als de connaisseur die hij is een serieuze en therapeutische bezigheid uit een bijzonder naar verdomhoekje. Daar mogen we hem allemaal dankbaar voor zijn.

Uit het filmpje dat Giel vanochtend op Twitter zette, blijkt dat hij een ware expert is op het spingebied. Hij zegt enorm vaak op een begrijpende toon “ja ja”, “oh ja” en “oké”. Maar naast begripvol is hij als expert ook kritisch. Rond 0:47 laat hij namelijk weten dat je beter een andere hobby kunt zoeken als de ‘nose-spinner’ het enige is dat je in je mars hebt.

Als dit je niet ontmoedigt kun je je aanmelden via mail@gielbeelen.nl, en wie weet ben jij na vanavond Holland Best Fidget Spinner.