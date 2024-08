Gierige Hollanders over de ranzige dingen die ze deden voor een paar euro

Goed nieuws: VICE geeft op 6 december een episch feest in Brussel. Als je dat niet wil missen (en geloof ons, dat wil je niet) is er maar één manier om erbij te zijn: tickets winnen via deze link.

Ik had ooit een Nederlandse vriend die op een goede avond, na een ware biedingsoorlog, een flink gevulde asbak zijn mond binnenkapte met een pintje.

Een andere Nederlander zag ik een glas speeksel leegzuipen voor 5 euro. Er zat zowel standaard speeksel in als van dat groene opgerochelde spul en ik weet nog goed hoe er eerst een groene klont in zijn mond viel en daarna pas het spuug er langzaam achteraan droop. Dat was zo ranzig dat een derde vriend van ons meteen het raam open deed en naar buiten kotste.

Heel wat Hollanders doen dus praktisch alles voor een beetje geld. Ik vroeg me af hoe ver ze daar eigenlijk in gaan – heel ver, maar hoe ver is heel ver? – en ging op zoek naar de vreemdste dingen die Nederlanders deden voor een paar schamele euro’s.

Broodje kak – Tom, 27, Arnhem

Ik zat met wat vrienden in de trein toen ik moest schijten. Ik had het broodje hamburger dat ik bij de Smullers uit de muur had gehaald nog in mijn hand. Ik ben toen met het broodje even een grote boodschap gaan doen. Mijn vrienden riepen dat ik vijf euro zou krijgen als ik de drol niet zou doortrekken maar in plaats daarvan op het broodje zou leggen. Eenmaal op de wc bleek het echt een keiharde drol te zijn. Als ik het zou doen zou er dus geen kak aan mijn handen zitten. Dus besloot ik de drol op het broodje te leggen. Ik had hem goed verstopt tussen de kaas en de salade. Ik verving hem door de burger – die ik natuurlijk wel eerst even opat. Ik pakte het geheel weer mooi in met het papiertje waarin de hamburger gewikkeld was. Eenmaal aangekomen op station Nijmegen heb ik een nieuw broodje hamburger uit de muur gehaald en deze vervangen door mijn broodje kak. Toen heb ik zitten wachten totdat iemand het pakte.



Uiteindelijk was een chagrijnig ogende man de gelukkige koper. Nadat hij het broodje uit het folie had gehaald zat hij een tijdje vreemd te kijken en begon er uiteindelijk aan te ruiken. Toen werd hij heel boos op de Smullers. Ik vond het heel leuk, en het geld zeker waard. Een hamburger bij de Smullers is toch maar 2 euro en het lekkerste, vlees, eet je op. Ik ben nu heel blut, dus ik zou het zo weer doen, voor weinig geld. Als jij me tien euro geeft doe ik het meteen. Dan haal ik daar weer een pakje peuken van.

Dreadlock doorslikken – Jaap, 28, Arnhem

Na het uitgaan stond ik met wat vrienden voor een kroeg. Een vriend van me had zijn haar lang niet meer gekamd en had daarom een hele lange vieze dreadlock achter op zijn hoofd. Die dreadlock zag er zo smerig uit dat iedereen er bijna spontaan van over zijn nek ging. Toen werd er geld geboden, zo van: wie hem opeet krijgt zo- en zoveel. Iedereen begon tegen elkaar op te bieden en op een gegeven moment werd er 35 euro geboden en drie bier. Toen raakte ik geïnteresseerd.

Al snel was de deal rond. Dus we brandden de dreadlock los van zijn hoofd en ik at hem op. Die drie bier waar ik nu recht op had had ik nodig om de haarbal weg te spoelen. Als ik die niet had gebruikt was ik gestikt. Die 35 euro was natuurlijk mooi meegenomen. De volgende dag was ik extreem misselijk. Ik heb die dreadlock nooit in de wc teruggevonden. Het zou dus kunnen dat hij nog steeds in mijn maag zit, want haar verteert niet, heb ik me laten vertellen. Ik zou het voor hetzelfde bedrag wel weer doen, misschien zelfs voor minder.



Een hond rukken – Bob, 23, Zwolle

We zaten op de verjaardag van een vriend van me. Hij woonde nog thuis, maar zijn moeder was al naar bed. Op een gegeven moment, ik weet bij god niet meer waarom, kreeg de hond van zijn moeder een stijve. Ik weet nog goed hoe dat eruit zag, zo’n puntig roze-rood pikkie. Toen zei ik: “Hé jongens, als ik een tientje krijg trek ik hem af.” Ze stemden in en toen deed ik het gewoon. Ik pakte dat pikkie met mijn vingers en ging een tijdje op en neer. De hond bleef gewoon stil liggen. Het interesseerde hem niks.

Een vriend van me ging toen nog een stapje verder en zei dat hij voor een tientje wel met de hond zou zoenen. Dat wilden we wel geven dus toen trok hij de tong van de hond naar buiten en begon eraan te likken. Ik had niet echt geld nodig, maar was gewoon bezopen. Dat zou dus ook voorwaarde zijn om het nog eens te doen. Het stelde niet zoveel voor: ja, ik heb een hond afgetrokken, maar zo interessant is dat niet.

Chips met anusdip – Wesley, 27, Dieren

We waren op een avond met mijn vaste groepje vrienden aan het hangen. Een vriend van ons staat ervoor bekend om zijn broek naar beneden te trekken en zijn anus aan de rest te laten zien. Zo ook deze avond. Nu was het zo dat we van die ronde knabbelchips aan het eten waren. En toen werd er natuurlijk geroepen dat ik die maar eens langs zijn anus moest halen en op moest eten. Dat deed ik natuurlijk niet zomaar. Maar toen er 10 euro werd geboden, en met de nodige groepsdruk, was ik wel om.

Mijn vriend stond nog steeds gebukt klaar en toen heb ik die ronde knabbel dus door zijn bilnaad gehaald. Ik proefde er niet veel van maar heb het wel bij die ene gelaten. Ik heb niet de hele schaal leeg gegeten met zijn anusdip omdat ik het zo lekker vond. Als ik een tientje per knabbel had gekregen was dat misschien anders geweest. Ik zou het waarschijnlijk wel weer doen. Achteraf kreeg ik een groot applaus, dat is ook wat waard.

Pikante saus atten – Ruud, 26, Dieren

Op een zaterdagavond zat ik met vrienden drankjes te doen bij mij thuis. We hadden het op een gegeven moment over pittig eten en sterke magen. Dat heb ik wel, dus ik zei dat sambal en dergelijke dingen eten geen probleem is voor mij. Omdat ik dit natuurlijk moest bewijzen heb ik eerst onder toeziend oog van de rest een eetlepel sambal opgegeten. Maar natuurlijk wilden mijn vrienden meer zien.

Ze hebben me toen voor tien euro een fles ketjap van een halve liter laten opdrinken. En het mooie was, ik had er geen enkele last van. De volgende dag ook niet wat betreft de poeperij, behalve dat mijn kak helemaal zwart was. Ik zou het absoluut nog eens doen. Maar dan eerder voor niks. Mooie dingen hebben meer waarde als je zo gewoon gratis doet. Dan kom je niet thuis met het gevoel dat je het alleen voor het geld hebt gedaan.

