Mensen in hun element, die de party serieus nemen, zijn leuk om naar te kijken. Zeker als het weekend inmiddels al weer lang en breed voorbij is, en je weer onder een systeemplafonnetje op je laptop zit te typen, gaat er een haast zalvende werking vanuit. Raymond van Mil begrijpt dit, en maakte precies daarom deze feestelijke gifjes tijdens Georgie’s Wundergarten in Ruigoord.

