Je kunt nu ruimtebeelden van NASA aan je muur hangen

De nieuwste verzameling van het beste beeldmateriaal van NASA, inclusief de originele, door de ruimte geïnspireerde kunst van PI-Slices en Adam Ferris, is nu te koop op de website van de twee kunstenaars en via het bedrijf Electric Objects. Het bedrijf dat digitale lijsten maakt – wat neerkomt op beeldschermen – steunt kunstenaars door opdrachten aan te bieden waarmee de digitale lijsten gevuld kunnen worden.

Het is moeilijk om fictie van realiteit te scheiden als je kijkt naar de beelden van Electric Objects. Sommige glitchkunstwerken van Ferris lijken net op verre ruimtefenomenen, terwijl de zonnevlammen in de video van NASA door CGI lijken te zijn gemaakt. Soms is de realiteit vreemder dan fictie. Dit geldt vooral in het oneindige, donkere heelal.

Adam Ferriss, Tucanae; Edge on Galaxy

Pi-Slices, Asteroid Belt

Adam Ferriss, Messier17; Orion

NASA, Voyager 1 Images from Saturn; Helix Nebula – Unraveling at the Seams

NASA, Home

Bekijk de volledige serie Space Is the Place hier.