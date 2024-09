Gigantische geometrische kunst op stranden over de hele wereld

Stranden zijn eigenlijk best saai als de zon eenmaal weg is. Er blijft immers niet veel meer over dan een zandvlakte en een heleboel nattigheid. Kunstenaar Jim Denevan uit Santa Cruz gaat echter niet bij de pakken neerzitten en maakt stranden al zo’n twintig jaar fascinerender met enorme zandgravures. Met stukken drijfhout maakt hij gecompliceerde en fascinerende patronen, zoals een Tibetaanse zandmandala, vlak voordat het tij het strand weer schoonveegt.

Ze hebben de schaal van Robert Smithsons Spiral Jetty, maar lang niet dezelfde duurzaamheid. Foto’s van zijn enorme krabbels waren al te zien in National Geographic, The New York Times Magazine, MoMA PS1 en galeries van Laguna Beach tot in de Verenigde Arabische Emiraten, maar een nieuwe video van Great Big Story laat zien hoe hij zijn uitbundige zandtekeningen precies maakt.

Denevan kerfde niet alleen patronen in stranden, maar sneed ook figuren in de Black Rock Desert in Nevada, waar Burning Man gehouden wordt. Daar maakte hij een werk van bijna 17 kilometer omtrek in een opgedroogd meer. Dit werk houdt, volgens hem, het wereldrecord van het grootste kunstwerk ooit.

