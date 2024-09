Naar de gallemiezen in Tblisi

Giorgi Nebieridze is een Georgische fotograaf die momenteel in Berlijn woont en zijn verslaafde vrienden graag achtervolgt met zijn analoge camera. Dit is een serie foto’s die hij voor het grootste gedeelte maakte in Tblisi, nog voor hij naar Berlijn verhuisde. Giorgi vertelt: “Ondanks dat de Sovjet Unie al jaren geleden instortte is Georgië nog geen stabiel, zelfstandig land. Drank en sigaretten zijn bijna gratis hier, maar echte drugs zijn er niet te krijgen. Jonge mensen mixen drank met zelfgemaakte synthetische drugs om zo hard mogelijk naar de klote te gaan. Iedereen in Tblisi is constant van de kaart.”

