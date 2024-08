Bekijk GIZMO, de allereerste pro skate video met enkel vrouwelijke skaters

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

GIZMO is een 18 minuten durende skatevideo met een aantal van de grootste skatetalenten ter wereld. Het is ook de eerste professionele skate video, uitgebracht door een groot merk, met enkel vrouwen. Gizmo is niet toevallig ook de bijnaam van Elissa Steamer (43), één van de meest iconische skateboarders aller tijden, die een belangrijke rol speelt in de video. Dankzij haar vloeiende stijl haalde zij in de jaren 90 als eerste vrouw de pro status en speelde daarmee een belangrijke rol in het breken van genderbarrières in het skaten. Natuurlijk waren er ‘she-boarders’ (een term die Elissa gebruikt voor vrouwelijke skaters) voor haar, maar niemand van hen was op zo’n grote schaal een rolmodel voor elk meisje dat in die tijd wou skaten. Ze was ook het eerste vrouwelijke character waarmee je kon spelen in de Tony Hawk videogames. Het is dan ook voor een groot deel dankzij haar dat we vandaag zoveel vrouwelijk talent in de GIZMO video zien.

GIZMO is opgedeeld in 8 parts, met natuurlijk Elissa als afsluiter. Skip zeker niet meteen naar het einde, want ook het beginstuk van de Zweedse Sarah Meurle is indrukwekkend. Daarna tonen de transitions van Nicole Hause en de techniek van Lacey Baker dat ook deze twee veel mannen ten schande kunnen brengen. Verder zie je bekende gezichten zoals Leticia Bufoni, Hayley Wilson, Josie Millard en Aori Nishimura. En de 11-jarige Rayssa Leal, zowat de volgende Nyjah, laat even zien wat we kunnen verwachten van de volgende generatie. Nike SB heeft hiermee de grootste talenten van de wereld bij elkaar gebracht om te laten zien wat de vrouwelijke skate scene zoal in haar mars heeft.

Handplant van Nicole Hause

Regisseur Jason Hernandez werkte een jaar lang aan GIZMO, waarin hij de skaters volgde door Noord-Amerika, Europa, China en Australië. Hernandez is onder andere bekend van Transworld’s “A Time to Shine” en de ‘Nike Chronicles’ serie, en hij werkte eerder al met Elissa in Don’t Fear the Sweeper, de tour video van het hele Nike SB team uit 2010. De release van deze video illustreert hoe vrouwen hun stempel op de skatewereld hebben gedrukt. Volgend jaar zullen dan ook zowel mannelijke als vrouwelijke skaters voor het eerst deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Tijdens haar jeugd in Florida in de jaren 80 had Elissa geen vrouwelijke rolmodellen om naar op te kijken. Ze bewonderde vooral skaters zoals Ray Barbee en Steve Caballero. Dankzij de steun van haar ouders en vrienden bleef ze skaten en gaf ze weinig aandacht aan mensen die haar hobby vreemd vonden. Toen ze in 1996 uit het niets verscheen in een van de meest invloedrijke skate video’s aller tijden – Toy Machine’s ‘Welcome to Hell‘ – werd haar geslacht helemaal niet vermeld. Ze was in de eerste plaats skateboarder, en kreeg net als de andere skaters in de video een volwaardige part. Voor haar was dat misschien niet zo’n big deal, maar het was wel de eerste stap naar acceptatie van vrouwen in professionele skate videos en daarmee ook de skatewereld.

Skaters Hayley Wilson en Josie Millard

Elissa Steamer is een ‘skate rat’: iemand die leeft om te skaten. Skate rats denken niet aan materialistische dingen of hun gezondheid – skaten is het enige wat voor hen telt. Ze staan op en rijden dan de hele dag lang in een busje vol andere skaters van spot naar spot. Dankzij al haar harde werk heeft Elissa een enorme impact gehad op het moderne streetskaten van vandaag, en dat laat GIZMO maar al te duidelijk zien.

