Glamoureuze portretten van vrouwen met onderkinnen

“Zelfs de meest body-positive influencers nemen hun selfies vanuit zó’n hoek dat je hun onderkin niet ziet, en dat doen we onbewust allemaal als we onszelf online laten zien,” zegt oprichter en hoofdredacteur Ione Gamble van queer-zine Polyester. Voor het achtste nummer viert Polyester het lichaamsdeel dat de meeste mensen nog altijd het liefst verstoppen: de onderkin.

Volgens Gamble heeft de body positivity-beweging de dubbele kin grotendeels overgeslagen. En dat terwijl dikke mensen steeds meer zichtbaarheid krijgen in de media, en er meer en meer vooruitgang wordt geboekt wat betreft diversiteit. “Je ziet zelden een dubbele kin in een editorial, campagne of zelfs op Instagram”, zegt Gamble.

Zowel Gamble als de fotograaf Jender Anomie hebben een dubbele kin. Voor hen was de fotosessie een manier om vorm te geven aan hun complexe gevoelens tegenover dit vaak gehate lichaamsdeel. “Van tevoren hebben we heel veel gepraat over hoe we ons nou over eigenlijk over onze kinnen voelden,” legt Gamble uit. “Door de jaren heen heb ik veel zelfhaat ontwikkeld, omdat ik dat deel van mezelf zo graag wilde minimaliseren. Jen en ik wilden positieve beelden schieten die een vuist maken tegen al die negativiteit, en die de dubbele kin meer glamour geven dan ooit tevoren.”

Voor de visagie en styling van de shoot wilde Gamble de alom bekende body positivity-clichés vermijden. “Door de gebrekkige zichtbaarheid van vollere gezichten kan het vaak lijken alsof extreme make-uplooks alleen geschikt zijn voor dunne mensen”, legt ze uit. “Ik ben die ‘diverse’ representatie, waarbij andere lichaamstypen altijd heel ‘natuurlijke’ looks krijgen aangemeten zodat we onze ‘tekortkomingen’ zullen omarmen, nogal zat.”

In plaats daarvan viert deze shoot de dubbele kin met ongebruikelijke make-up looks die bijna buitenaards aandoen en een styling die zo uit de jaren tachtig is komen lopen. “Ik wil dikke vrouwen zien die helemaal over de top zijn, met belachelijk veel glamour, opvallende contour en oogschaduw, en bezaaid met diamanten,” legt Gamble uit.

Op de dag van de shoot waren Gamble en haar modellen – die ze stuk voor stuk via Instagram vond – door het dolle heen. “De sfeer was zó positief”, zegt ze. “Het klinkt afgezaagd, maar het was heel cool om in één ruimte te zijn met allemaal vrouwen die normaal gesproken genegeerd worden door de samenleving.”

Gamble hoopt dat de foto’s media kunnen aanmoedigen om nog eens na te denken over hoe we tegen onderkinnen aankijken. “Ik hoop dat deze shoot mensen aanzet hun selfiehoeken en castingkeuzes te heroverwegen”, legt ze uit. “Vrouwen met een voller gezicht zouden gewoon in campagnes en andere media-uitingen moeten kunnen verschijnen.”

Gamble ziet dubbele kinnen niet als alleen maar lichaamsdelen. Volgens haar vertegenwoordigen ze de afkeer en minachting die de samenleving voelt voor dikke mensen. “Ik denk dat een dubbele kin zo verafschuwd wordt, omdat de samenleving dikke mensen haat; zo simpel is het echt. Als je niet het juiste soort ‘plussize’ bent, is het onwaarschijnlijk dat de mode-industrie naar je omkijkt.”

Als plussize vrouw in de modewereld spreekt Gamble zich wel vaker uit over de druk waar ze onder staat. “Deze industrie kan je echt de vernieling in helpen. Maar met Polyester wil ik beelden maken en werk laten zien dat dikke mensen niet alleen accepteert, maar ze ook viert, in al hun schoonheid en waardigheid.”