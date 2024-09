Glints’ clip voor ‘Makeshift Idol’ is niet bepaald veilig voor epilepsiepatiënten

Het kan iedereen overkomen. Je haalt een domme frats uit op straat en je belandt op internet met een video die viraal gaat. De media is constant op zoek naar nieuwe ‘idolen-voor-een-dag’ om snel kijkers te lokken, maar Jan Maarschalk Lemmens aka Glints wil niet zoals anderen in het spotlicht staan met bijzaken. Dat vertelt hij in zijn nieuwe track Makeshift Idol aan de hand van een hoop alliteraties, beeldspraak en binnenrijm.

Bij het liedje hoort een clip en wij hebben de primeur. De video – die door Rik Chaubet is gemaakt – begeleidt de teksten op minimalistische wijze. Penseelstreken dansen over het scherm als kleine vogels die wegvliegen naar de horizon. Daarna komt een snerende gitaarsolo met flikkerende beelden (epilepsiepatiënten opgepast) en een climax van kleuren.

Zijn familie komt uit Effingham, een dorpje met nog geen 3000 inwoners in het zuiden van Engeland, maar hij woont zelf in Antwerpen. Dat hoor je ook in zijn muziek terug, wat een mix lijkt van The Streets en Ghostpoet.

Bekijk hieronder Makeshift Idol, de eerste clip van de aankomende EP Burgundy.