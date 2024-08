Glittersnorren en bretels: genadeloze portretten van dragkings

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.



Club NYX in Amsterdam werd afgelopen zaterdag omgedoopt tot een tempel voor dragkings tijdens 3X NYX: Kingsize. Er werd gefeest, maar ook gestreden tijdens een dragwedstrijd. De winnaar werd gekroond tot king van de avond en kreeg honderd euro mee naar huis. Onder andere Nancy Goreng en Valentijn de Hingh draaiden er platen.

Het gloednieuwe feest is in het leven geroepen door dragking-performer Thorn Vineyard, om opkomende kings een podium te bieden. Dragkings zijn de tegenhangers van dragqueens; waar queens performen met voornamelijk vrouwelijke kenmerken, doen kings dat met mannelijke. Maar ook daarin bestaan allerlei tussenvormen, en draait het vooral om het vieren van genderdiversiteit.



Eén ding staat wel vast: hoewel het afgelopen decennium een juweeltje was voor de queens, lijken de kings nu ook een behoorlijke inhaalslag te maken.

Fotografen Chris en Marjan gingen er naartoe om feestelijke en nietsontziende portretten van de kings te schieten:

Thorn Vineyard

Matt Moisell

Bruce

Ckatvish

Fae

Mandy en Thorn Vineyard

Alex Stranza

Naza Lotus

The Maybelline

Justin Dicks

Silly Dick en Saturn

Puck Rosez

Slam Bam Thank You Mam, Mean Green Machine, Inquilab Singh(Inq)

Eli Express

Elvira

Javier Jeunesse



Luca Salvation