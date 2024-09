Gloeiende bloemen die je alleen in UV-licht ziet

Telkens als de zon op een bloem schijnt, ontstaat er een adembenemende glinstering die voor ons onzichtbaar is. Maar daar bracht fotograaf Craig Burrows verandering in. In 2014 specialiseerde hij zich in een vorm van fotografie die met UV-lampen die glinstering blootlegt. Burrows proces begint ’s nachts, als hij omhuld door duisternis bloemen plukt die in zijn buurt groeien. Nadat hij zijn onderwerpen uitgekozen heeft, neemt hij ze mee naar zijn huis en fotografeert ze onder een sterke UV-lamp. Hij legt uit dat het resultaat elke keer weer een verrassing is en dat hij van tevoren geen idee heeft hoe de foto zal uitdraaien. Van sommige bloemen verwacht je dat ze er prachtig zullen uitzien, maar als je de foto’s eenmaal ziet, zien ze er heel saai uit. Omgekeerd gebeurt dat gelukkig ook.

Burrows begon met zijn schitterende fotografie nadat hij het werk zag van Zweedse fotograaf Oleksandr Holovachov. “Zulke foto’s had ik nog nooit eerder gezien. Ze contrasteerden zo hard met de met de belachelijke foto’s van mooie bloemen die vandaag de dag in onze strot geramd worden,” vertelt Burrows aan Creators. “Ik had al eerder aan infraroodfotografie gedaan en ik realiseerde me dat ik vooral aangetrokken werd tot vormen van fotografie die nog niet zo veel gebruikt worden. Deze vorm is daar zeker een van. Na hier een tijdje mee gespeeld te hebben, vind ik het vooral fascinerend hoe de glinsteringen zich op verschillende manieren manifesteert op de aparte onderdelen van een bloem.”

Bekijk hier meer van Burrows UV-foto’s:

Bekijk meer werk van Craig Burrows op zijn website.