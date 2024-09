We gingen met de thrashmetalgoden van Slayer naar Comic Con

In de nieuwe heavy metal-serie Noisey Shreds gaat onze correspondent en metalhead Kim Kelly de wereld over om met een paar van onze favoriete bands te chillen. Voor de eerste aflevering gaan we naar San Diego om de legendarische thrashmetal-band Slayer te ontmoeten. We gaan met ze mee naar Comic Con, waar zij een nieuw stripboek presenteren die gepubliceerd is door Dark Horse Comics. Daarna volgen we de mannen naar een speciaal optreden bij de House of Blues. Eenmaal daar barst het los en wordt het een behoorlijk heftige avond.