Goed nieuws: Planet Earth komt terug voor een tweede deel

Als 2016 voelt als het einde van de wereld – met de dood van David Bowie, aanslagen en de Amerikaanse presidentsverkiezingen – zal deze trailer van “Planet Earth II” je misschien weer een beetje hoop geven.

Kinderen, stoners, en zelfs wetenschappers houden van de “Planet Earth” serie. Sir David Attenborough, de geliefde Britse omroeper en natuurkenner, zal de documentaire voorzien van commentaar, en dus zal zijn fluwelen stemgeluid je uit alle ellende helpen.

Het is nog niet bekend wanneer “Planet Earth II” uitkomt, maar volgens de BBC zal het binnenkort zijn. Of de geruchten kloppen dat de documentaire in UHD (ultrahigh definition) zal verschijnen, is ook nog niet bekend.

De zes nieuwe afleveringen zullen zich richten op de verschillende biomen, of leefgebieden op Aarde, en op dieren die wonen in een stadsomgeving. Het duurde vier jaar om “Planet Earth II” te filmen, waarbij beelden werden geschoten in meer dan 64 landen. We kunnen erop rekenen dat we heel dicht bij de dieren gaan komen, dankzij drones en nieuwe technieken voor camera-stabiliteit en opname van een afstand.

De trailer geeft alvast een geweldige sneak preview van kleine mieren die uit het zand kruipen, vleermuizen die door het donker zweven, en in de lucht springende apen. Hoewel de mensheid misschien een rotzooi maakt van deze planeet, is de rest van haar schoonheid met levendige beelden te zien in “Planet Earth II”.