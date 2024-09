Goed nieuws voor mensen die wiet roken in combinatie met tabak!

Als je tabak met je wiet rookt heeft dat geen invloed op hoe stoned je wordt. Dat blijkt uit onderzoek van University College London, en dat ontkracht de stonermythe dat een beetje tabak de psychoactieve effecten van cannabis vergroot of beïnvloedt. Maar er is ook nieuws op een ander vlak: het Britse onderzoek toonde aan dat wiet en tabak samen roken juist de schadelijke effecten van cannabis op het geheugen kan beperken.

Wetenschappers onderzochten de effecten van de twee substanties terwijl ze gecombineerd geïnhaleerd werden. Het onderzoek suggereert dat de positieve werking op het geheugen te maken heeft met nicotine, waarvan aangetoond is dat het je geest net een stukje scherper maakt.

Er is natuurlijk ook gekeken naar de negatieve gevolgen van het combineren van wiet en tabak. Wat blijkt? Je bloeddruk en hartslag kunnen tijdelijk verhoogd raken als je de twee samen rookt, en dat is dan niet zo best.

De wetenschappers lieten 24 mensen verschillende jointjes roken, de een met tabak, de ander met een placebo in de plaats van tabak. De deelnemers moesten daarna een geheugenproef doen, waarbij ze teksten moesten opratelen die ze hadden gehoord voordat ze gingen roken. Daarnaast moesten ze nog een taak uitvoeren die aanspraak deed op een ander deel van hun geheugen.

Hun bloeddruk en het aantal hartslagen per minuut werden bovendien geregistreerd, zowel voor als na het roken. Ook hun ervaringen tijdens het roken en hun humeur werden genoteerd. Chandni Handocha, schrijver van het onderzoek en wetenschapper aan de klinisch psychofarmacologische afdeling van de universiteit, vertelde the Daily Mail: “Er is een vastgeroeste mythe die beweert dat het combineren van cannabis en tabak je stoneder maakt, maar, het doet eigenlijk niets met je subjectieve ervaring. Er is verbazingwekkend weinig onderzoek gedaan naar hoe tabak de effecten van cannabis kan beïnvloeden.”

Volgens de Global Drug Survey is het zo dat 89% van alle cannabisrokers in Nederland tabak in hun joint draaien. En dat is veel, want in de VS bijvoorbeeld roken ze liever puur – maar 8% van de rokers vult jonko’s daar aan met tabak. Zo, dan weet je dat.