Goed nieuws: we hebben de antwoorden op alle 21 vragen van 50 Cent

Laatst werd er op deze website een artikel gepubliceerd waarin werd opgemerkt dat het nummer 21 Questions van 50 Cent helemaal niet uit 21 vragen bestaat. Het zouden er 19 of 23 zijn. Verwarrend. Maar ook ontzettend flauw. Maakt het iets uit hoeveel vragen er zijn? Ik denk het niet. Veel erger is het dat niemand in al die tijd geprobeerd heeft om alle 19, 21 of 23 vragen te beantwoorden. Die man wacht al vijftien jaar en drie dagen op antwoord. Hoog tijd dat iemand de verantwoordelijkheid op zich neemt om antwoorden te verschaffen. Laat mij die persoon zijn.

If I fell off tomorrow would you still love me?

Ja. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je iemand niet in de steek laat na een tegenvaller.

If I didn’t smell so good would you still hug me?

Zeker. Ik ga er voor het gemak van uit dat 50 Cent doorgaans erg lekker ruikt. Ik bedoel, de beste man heeft zijn eigen parfum. Als hij van zichzelf vindt dat hij ‘niet zo heel lekker ruikt’ wil ik best geloven dat het meevalt.

If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally?

Dit is een lastige. Als je 25 jaar de bak in moet, heb je iets ergs gedaan. Echt iets ergs. Om het in perspectief te plaatsen: Volkert van der Graaf kreeg 18 jaar voor de moord op Pim Fortuyn. Robert M. werd veroordeeld tot 19 jaar cel. Ik vrees dat het antwoord op deze vraag ‘nee’ is.

If I went back to a hoopty from a Benz, would you poof and disappear like some of my friends?

Het interesseert me echt geen reet in wat voor auto je rijdt, en ik vind de gedachte dat mij dat wel iets uit zou maken stuitend.

If I was hit and I was hurt would you be by my side?

Tuurlijk!

If it was time to put in work would you be down to ride?

Niemand vindt het echt leuk om iemand te helpen bij een verhuizing, maar als je van iemand houdt, doe je dat gewoon.

If I ain’t rap ‘cause I flipped burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you feelin’ me?

Dude! Gratis Whoppers! Sick!

In the bed if I used my tongue would you like that?

Ik zou het vervelend vinden als je dat niet deed, 50. Orale seks hoort bij het voorspel, dan wordt de boel goed nat en kun je lekker glijden.

If I wrote you a love letter would you write back?

Geen probleem! Ben immers ook deze vragen aan het beantwoorden.

Now would you leave me if your father found out I was thuggin’?

Joh, maak je niet druk.

Do you believe me when I tell you, you the one I’m loving?

Vertrouwen is een groot goed. Dus ja, als jij zegt dat je van me houdt, dan geloof ik dat.

Are you mad ‘cause I’m asking you 21 questions?

Vragen staat vrij zeggen ze weleens.

Are you my soulmate? ‘Cause if so, girl you a blessing

Aw, lief! Ja!

Do you trust me enough to tell me your dreams?

Ik droomde vannacht dat ik samen met mijn broer naar een steakhouse ging en dat we lekker steak aten, met van die kleine kruidenbotertjes ernaast en friet. Daarna veranderde mijn broer ineens in Ursula van de Kleine Zeemeermin en at ik lekkere calamares.

If I was down would you say things to make me smile?

Hé! Ze noemen mij niet voor niets de Wandelende Moppentrommel. [insert mopje]

If I was with some other chick and someone happened to see?

Ligt er maar net aan wat jullie aan het doen waren.

And when you asked me about it I said it wasn’t me Would you believe me?

Haha, die truc werkt alleen bij Shaggy, vriend.

Or up and leave me?

Dacht het wel.

How deep is our bond if that’s all it takes for you to be gone?

Ah, het was een strikvraag. HMM. Ach, het liep al spaak toen je 25 jaar de bak in draaide, zullen we maar zeggen.