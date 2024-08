Hé, er is voor de verandering eens goed nieuws over de woningmarkt

De afgelopen tijd hebben we je in onze rubriek De Woningmarkt = ¯\_(ツ)_/¯ vooral de put in gepraat. Er zijn alleen maar verschrikkelijke woonruimtes beschikbaar, studenten slapen bij gebrek aan kamers in tenten en het komt nooit meer goed met de woningmarkt.



Als het niet zo ongelofelijk vervelend was geweest om helemaal geen dak boven je hoofd te hebben, zou je door al het treurige huizennieuws gaan denken dat het beter is om maar helemaal op te houden met wonen. Omdat dat geen optie is moeten we ons vasthouden aan het goede nieuws dat er wél is, want dat is er! De afgelopen week was er opeens best goed nieuws als het op wonen aankomt. Vergeet niet: er is altijd hoop.

Een groep studenten spande een rechtszaak aan en hoeft voortaan de helft minder huur te betalen

Honderdvijftig studenten die in Amsterdam in een pand dat werd verhuurd door de bekende huisjesmelker Marcel van Hooijdonk, hoeven voortaan nog maar ongeveer de helft van hun huur te betalen. De studenten klopten aan bij stichting Woon!, die bewoners met klachten helpt. Bij die stichting ontdekten ze dat de studenten – zoals dat gaat bij huisjesmelkers – afgezet werden door hun huisbaas. Ze betaalden meer huur dan volgens het puntensysteem zou mogen, de huisbaas verhuurde woningen tegen de afspraken in niet alleen aan studenten, en de bewoners voelden zich onveilig in en om hun eigen huis. Daarop volgde een rechtszaak, waarbij de studenten verrassend genoeg de eigenaar van het pand, een investeringsbedrijf, aan hun kant vonden. De studenten wonnen de zaak, en de pandeigenaar besloot de huisjesmelker uit te kopen, waarna de studenten een nieuw huurcontract tekenden. Volgens dat nieuwe contract hoeven ze veel minder huur te betalen dan voorheen. Feest voor de studenten, want die kunnen hun zuurgeleende geld nu weer gewoon uitgeven aan andere dingen, en feest voor iedereen, want als er een huisjesmelker verliest wint de rest van de wereld. Bovendien is dit nieuws een hart onder de riem van iedereen die denkt dat-ie genaaid wordt door zijn huisbaas (die kans is groot, want zo zijn ze): er is iets aan te doen!

Het gaat volgens een onderzoek eigenlijk helemaal niet zo slecht!

Oké, hier heb je misschien geen reet aan als je bij gebrek aan een eigen huis al zes maanden op de bank slaapt bij Els uit je werkgroep Academische Vaardigheden, met wie je alleen maar bevriend bent omdat ze je op haar bank laat slapen. MAAR: het gaat helemaal niet zo slecht op de Nederlandse woningmarkt als ik en andere mensen constant beweren. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur JLL. In 70 procent van alle Nederlandse wijken zijn koopwoningen namelijk prima betaalbaar. Voor huurwoningen is dat zelfs 85 procent. Volgens het rapport is het vooral belangrijk dat de overheid genoeg huizen bij blijft bouwen, en in dat kader is er nog meer goed nieuws!

Amsterdam gaat megaveel huizen bouwen, vooral voor mensen die niet superrijk zijn

De enige echte oplossing voor het grote tekort aan huizen – dat vooral in Amsterdam nogal prangend is – is simpel: meer huizen bouwen. Dat is precies wat de gemeente Amsterdam de komende tijd gaat doen. Tussen nu en 2025 moeten er 52.500 nieuwe woningen in de stad gebouwd worden. Die nieuwe huizen komen verspreid over de stad. Onder meer in noord wordt flink bijgebouwd, maar ook in bijvoorbeeld de voormalige Bijlmerbajes komen nieuwe appartementen. De weinige huizen die er nu beschikbaar zijn in Amsterdam zijn voor de meeste mensen niet te betalen. Daarom is het goed nieuws dat de huizen die gebouwd gaan worden voor het grootste deel bedoeld zijn voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen.

Het grootste probleem waar de gemeente Amsterdam tegenaan gaat lopen – dat geven ze zelf al min of meer toe – is het tekort aan bouwvakkers. Er zijn nu al te weinig bouwvakkers in de regio, en dat tekort zal met de bouw van ruim vijftigduizend nieuwe huizen op z’n minst niet kleiner worden. De gemeente zegt daarom nu alvast dat het zou kunnen dat het iets langer duurt dan gepland voordat alle 52.500 woningen af zijn. Dat is dus nog even afwachten, maar er wordt aan gewerkt. En mocht je zelf de prangende behoefte voelen om zelf de bouw in te gaan, of ben je bouwvakker en zit je verlegen om werk, dan weet je dat je de komende zeven jaar in ieder geval bij de gemeente Amsterdam aan kunt kloppen voor klussen.

Tot zover het goede nieuws. We zijn ongetwijfeld snel bij je terug met nieuwe verhalen over de woningmarkt, maar ik kan helaas niet beloven dat het dan weer goed nieuws zal zijn. Het is nou eenmaal niet alleen maar feest.

