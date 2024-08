Ik probeerde al mijn goede voornemens in één week te breken

Het is januari en dat betekent maar één ding: we kunnen onszelf compleet opnieuw uitvinden! Nieuw jaar, nieuwe wij! Nul slechte gewoontes meer, alleen nog maar goede. Het is afgelopen met alleen maar kaas eten en Love Actually kijken, met je billen vastgelijmd op de bank. Vanaf nu gaat het leven bestaan uit het hebben van een stralende huid, een vette bankrekening en een hernieuwde lust voor het leven.

Tenminste, dat is hoe januari hoort te gaan. In de realiteit zorgen de verwachtingen voor het nieuwe jaar vooral voor stress en niet zozeer voor positieve veranderingen. ‘Een nieuwe hobby leren’ klonk misschien leuk op het moment dat je het bedacht, maar wie wil er nou echt weer een avond spenderen aan het breien van een broekje voor iemands baby? Daarvoor bestaan er winkels. En waarom wil iedereen ineens sporten? Waarop zijn mensen zich aan het voorbereiden? The Hunger Games?

Met al deze gedachten in mijn hoofd besloot ik om een theorie uit te testen. Als het echt zo stressvol is om je aan je goede voornemens te houden, wat zou er dan gebeuren als je besluit ze expres te gaan breken. Of erger: ze verandert in ‘slechte voornemens’. Zou ik me beter voelen, of uiteindelijk toch slechter? Hebben goede voornemens überhaupt zin, of gaan ze per definitie gewoon altijd mis?

Goed voornemen #1: Minder drinken

Dit is denk ik wel hét goede voornemen voor iedereen die drinkt, want december komt eigenlijk gewoon neer op 31 dagen aan sociaal geaccepteerd alcoholisme. Dus wanneer januari aanbreekt, denkt iedereen – lijkbleek, uitgedroogd, met vlekken in het gezicht – dat ze van hun leven geen gin tonic meer willen zien.

Maar niet ik! In plaats van minder te drinken, besloot ik om meer te gaan drinken. Zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen was dit extreem makkelijk. Er kwamen wat vrienden langs, we hebben onafgebroken naar vijf a zes albums van Rihanna geluisterd onder het genot van Desperados en Jack Daniel’s. Tegen de tijd dat het middernacht was, stond ik te freestylen met een shampoofles als microfoon en vertelde ik aan iedereen dat ik een band wilde starten. Het was fantastisch.

Waar ik echter niet op was voorbereid, was de allesverlammende kater. Ik ben de ‘begin 20’ al eventjes gepasseerd en de dag erna was ik dus ook werkelijk niets meer waard. De dag daarna eigenlijk ook niet. Toen ik wat werk probeerde te doen, rond de degelijke tijd van 1 uur ’s middags, moest ik eerlijk waar bijna huilen. Ik was verrast dat mijn collega’s niet dachten dat ik dood was tijdens onze wekelijkse pitchmeeting.

Goed voornemen #2: Gezonder eten

Weet je wat ik zo irritant vind aan eten? Dat ongezond voedsel goed smaakt en gezond voedsel vreselijk smaakt. Hoezo laat een heerlijke cheeseburger je slecht over jezelf voelen, terwijl het net is alsof je op bitter gras kauwt als je rucola eet?

In januari probeert iedereen gezonder te eten na het eten van heel veel weirde shit, zoals vlees gewikkeld in nog meer vlees. Maar niet ik! Ik besloot veel slechter te eten dan normaal. Als lunch had ik Cheez Dippers en crackers, dat ik wegspoelde met Sprite. Ik weet niet of dit telt als eten, maar het was leuk me weer even een 6-jarige in de speeltuin te wanen.

Als avondeten ging ik voor een bord aardappels uit de oven met hete saus. Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet van elk moment heb genoten – zeker met die kater – maar als lifestylekeuze vind ik het toch een beetje te ver gaan. Ik ben niet geïnteresseerd in het krijgen van scheurbuik.

Goed voornemen #3: Meer sporten

Sporten is natuurlijk de beste manier om de effecten van drank en ongezond eten uit te wissen. Maar niet voor mij! In plaats van meer te sporten, besloot ik om zo min mogelijk te bewegen. Dit was absoluut niet moeilijk. Ik ging gewoon op de bank liggen en heb me niet meer verroerd. Probeer het maar eens thuis.

Op een gegeven moment begon ik me wel een beetje rusteloos en sloom te voelen. Naar de supermarkt gaan en wat frisse lucht krijgen, geeft je ook energie, en ik deed niets daarvan.

Voor even ontspannen was het fantastisch. Maar uren en uren heel erg bewust nog geen vinger bewegen? Een enkeltje naar een depressie als je het mij vraagt.

Goed voornemen #4: Een nieuwe skill of hobby leren

Op dit moment zijn er een hoop mensen die een programmeercursus zijn gestart of voor het eerst Japans aan het leren zijn – en dat is super! Een nieuwe skill leren draagt immers effectief bij aan het gevoel dat je een volwaardig menswezen met een brein bent.

Het tegenovergestelde van iets nieuws leren is natuurlijk iets ouds doen. Ik ben dus maar The Real Housewives of Beverly Hills gaan kijken. Acht uur lang. Ook al had ik alle afleveringen al gezien. En ik moet zeggen: het heeft best wat om RHOBH te kijken als je al precies weet wat er uit hun mond gaat komen (“You’re a pig! You’re a slut pig!”).

Waarom zou je aan nieuwe hobby’s beginnen als je al oude hobby’s hebt?

Goed voornemen #5: Nieuwe vrienden maken

Hmmm, ja ik zou wat nieuwe vrienden kunnen maken deze week. Of ik ga uit het raam staren naar de regen, in m’n eentje, in serene stilte. Ik koos voor het laatste, want heb toch genoeg vrienden (zes of zeven). Als ik een nieuwe vriend zou maken, dan zou ik een van m’n vrienden moeten degraderen tot ‘kennis’ en ik denk dat ik daar niet echt klaar voor ben. Daarnaast houd ik ook erg van tijd met mezelf doorbrengen, dus dit slechte voornemen was een fluitje van een cent.

En als ik eerlijk ben: geen van deze slechte voornemens was erg moeilijk. Aan het eind van deze week bleef ik met één heel duidelijk gevoel over, namelijk dat ik niets had bereikt. Ik dacht dat ik me best goed zou voelen over het feit dat ik me had gehouden aan m’n slechte voornemens en dus een zieke rebel ben, maar in plaats daarvan voelde ik me moe, verveeld en een beetje ondergestimuleerd.

Ik wil niet zeggen dat goede voornemens altijd maar goed zijn en dat iedereen een geüpgradede opgepoetste versie van zichzelf moet worden. Want fuck dat! Maar een beetje naar de toekomst kijken, op hoop van positieve verandering, kan best fijn zijn.

Dat gezegd hebbende, deze week was niet het ergste dat me ooit is overkomen. Ik heb altijd al Cheez Dippers als lunch willen eten. En relaxen is hetgeen ik het allerliefst doe op aarde. Dus knoop het goed in je oren: je hoeft niet alléén maar omdat het januari is gelijk naar de dumbbells te grijpen en te gaan sporten als de Hulk. Kijk gewoon wat Real Housewives. Drink een biertje. Het is jouw 2022.

