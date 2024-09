Hoe je als student lekkere en vooral goedkope cocktails maakt

Er zijn een heleboel redenen waarom je als student beter geen alcohol kan drinken. Het is duur, het leidt af van waar studeren werkelijk om draait: de beste tijd van je leven hebben iets opsteken en het sloopt langzaam je lichaam. Maar laten we eerlijk zijn: als kersverse student in een nieuwe stad met een heleboel nieuwe mensen is alcohol een prima smeermiddel, en niemand heeft ooit een memorabele avond beleefd op een kopje muntthee.



Foto’s door Rebecca Camphens.

En dus zit er vaak niks anders op dan je volgieten met bier, shotjes B52, Apfelkorn, Flügeltjes, Boswandeling en wodka met fruitsap. Goedkoop dronken worden is keihard bikkelen. Maar ja, wie heeft gezegd dat studeren makkelijk is?

Gelukkig zijn er mensen als Tess Posthumus om daar verandering in te brengen. Tess (28) had tijdens het doen van twee studies aan de Universiteit van Amsterdam een bijbaantje als bartender in cocktailbar Door 74. Na een tijdje ging ze meedoen aan wedstrijden die ze zo glansrijk won dat op een dag haar studie haar bijbaantje werd en de bijbaan een carrière. Nu gaat ze de wereld over om cocktails te maken, wedstrijden te jureren, en schreef ze het boek Cocktails met Tess.

We nodigden Tess uit op het VICE-kantoor om de kunst van het maken van fenomenale cocktails zonder meteen bankroet te zijn bij haar af te kijken. En omdat ze er toch was, konden we haar meteen ondervragen over shotjes, verschillende soorten drank door elkaar drinken (kan prima volgens Tess), tequilakaters, en hoe die vervolgens weer te bestrijden.

MUNCHIES: Hoi Tess, waar beginnen we mee? Tess Posthumus: Met een klassieke jenevercocktail, de Collins. Ik heb een zwak voor jenever, ik schreef er zelfs mijn scriptie over voor mijn master Sociologie. Er zit heel veel geschiedenis in. Een Collins hoort met jenever, maar omdat ze dat in het buitenland op een gegeven moment Dutch gin zijn gaan noemen, zijn ze het gaan vervangen met gewone gin.

Wat is ook alweer het verschil? Gin is eigenlijk jenever, maar dan zonder de moutwijn. De meeste mensen kennen whisky en gin, en jenever is eigenlijk de missing link tussen die twee. Het heeft het kruidige van gin maar de body van whisky.

Er zit erg veel ijs in die shaker, is dat niet zonde voor de drank? Goed dat je het zegt, want dat is typisch Nederlands om te denken. We zijn in Nederland heel bang voor ijs, omdat we denken dat de drank dan waterig wordt. Terwijl je het zo moet zien: als je één ijsblokje in een glas water stopt, moet dat ene blokje veel energie stoppen in het koelen van je drankje waardoor het snel smelt. Als je de krachten van ijsblokjes bundelt met een hele hoop, smelten ze veel minder snel en blijft je drankje beter koud.

Waar is dat shaken eigenlijk goed voor? Je moet met kracht het ijs en de vloeistof langs elkaar heen dwingen, want daarvan wordt de drank wat zachter en de textuur verandert een beetje, je krijgt luchtbelletjes. Je shaket de alcohol als het ware tot leven

Waarom is dit een goed studentendrankje? Het is makkelijk is, lekker fris en je ligt er niet na eentje af.

Collins 60 ml jenever 30 ml citroensap 15 ml suikersiroop 60 ml sodawater (water met prik)

[Zo maak je ‘m: schenk de jenever, het citroensap en de suikersiroop in een shaker. Vul vervolgens de shaker tot aan de rand met ijsblokjes en schud hard. Vul een longdrinkglas met ijsblokjes. Giet de de cocktail door een zeef in het glas. Maak het af met sodawater en garneer met de citroenpartjes.]

Prijs per drankje: 1,44

Wat is de volgende die we gaan maken? Een Negroni, een Italiaans aperitief, dat is lekker voor een maaltijd. Het helpt het hongergevoel op gang te krijgen.

Wat dronk jij voornamelijk tijdens je studententijd? Bier, heel veel gin-bitterlemon en wodka-appelsap. Maar dat zijn geen cocktails hè, een cocktail begint bij drie ingrediënten, maar het belangrijkste is dat erover is nagedacht.

Wat is het smerigste dat je hebt gedronken? Dat zal een shotje geweest zijn in The Cooldown, met Blue Curaçao. Weet je wat het is met shotjes: dat soort likeuren zijn helemaal niet gemaakt om als shotje te drinken, maar om cocktails een kleurtje te geven. Omdat ik drankjes meng als beroep vind ik het tegenstrijdig om shotjes te gaan mengen. Ik drink uit principe dus alleen maar shotjes van goed spul, een goeie bourbon bijvoorbeeld, en alleen rechtstreeks uit de fles. Zoals ze in de Amerikaanse saloontijd deden, dan kreeg je van de bartender een shotje als je moest wachten op je echte drankje. Als je dingen gaat mengen, wil ik het in een groter glas en dan is het een cocktail.

Nog goeie tips om deze Negroni niet te laten mislukken? Belangrijk is dat je ‘m goed afmeet, dus echt drie gelijke delen gin, Campari en rode vermout. Ik neem van alles dertig milliliter, maar je kan ook een shotglaasje nemen als maatbeker. Verder is het heel lekker om er een beetje sinaasappelschil bij te doen. Die schil knijp je stevig uit boven het drankje, dan komt er een beetje olie uit. Dat kun je ook op de rand smeren, dan krijg je een heel lekkere geur.

Negroni 30 ml gin 30 ml Campari 30 ml rode vermout

[Zo maak je ‘m: vul een mixglas met ijsblokjes. Schenk de gin, Campari en rode vermout erbij. Roer alle ingrediënten totdat er ijs aan de buitenkant van het mixglas begint te vormen. Vul een glas met ijsblokjes en giet de cocktail door een zeef in het glas. Garneer de cocktail met een sinaasappelschilletje.]

Prijs per drankje: 2,15

Op naar de volgende. Een Moscow Mule. Waarom? Omdat dit een drankje is dat iedereen lekker vindt. Als je een drankje moet halen voor een grote groep, is dit de veiligste keuze.

Hoe kies je nou eigenlijk de beste wodka? Er zijn zoveel flessen bij de slijter en in een aflevering van Keuringsdienst van Waarde kwam naar voren dat het geen fuck uitmaakt of je dure of goedkope koopt. Ja dat is dus echt onzin, ik vond dat best frustrerend. Ik vergelijk het met biefstuk: als je een biefstuk wil bakken en je koopt gehakt: veel succes, want het wordt nooit een biefstuk. Het beste kies je een fles op ooghoogte in het schap, daar staan de middenmoters en die zijn prima. Tussen middenmoot en duur maakt het niet zoveel uit, dan is het puur een kwestie van smaak. Maar goedkope alcohol is vaak heel slecht gedestilleerd, de soorten alcohol worden slordig gescheiden en ze worden gemaakt van goedkope grondstoffen. Wodka is slecht als je een wegtrekker krijgt van een slok, het moet niet fikken in je keel. Eigenlijk geldt: hoe zachter, hoe beter.

Maar als je niet de goedkoopste drank inslaat, ben je alsnog best wat geld kwijt. Ik zie het zo: drinken is niet gezond, dus daarom kun je beter drinken wat je lekker vindt! Voor ietsje meer geld kun je er iets veel lekkerders van maken. En je haalt best veel uit deze flessen hè.

Kun je de Moscow Mule ook maken zonder deze koperen beker? Jazeker. Als je die beker niet hebt is een whiskyglas ook prima. Als er maar ijsblokjes in kunnen. Ze zijn behoorlijk duur, maar bij de Xenos kun je ook neppe kopen, dan ziet het er toch leuk uit en ben je niet zoveel geld kwijt. Bij Door 74 worden deze koperen bekers trouwens gejat bij het leven.

In deze cocktail zit Angostura bitters. Wat is dat voor spul en wat voegt het toe? Het is als het ware het peper en zout van de bartender. Het haalt de smaak van je drankje omhoog. Puur zou ik het niet drinken. Het is net als Maggi, dat is ook lekker, maar dat ga je ook niet puur drinken.

Moscow Mule 45 ml wodka ½ limoen 2 scheuten Angostura bitters 120 ml ginger beer

[Zo maak je ‘m: vul een koperen beker of een whiskyglas met ijsblokjes. Schenk de wodka erbij. Knijp de halve limoen uit boven het glas en bewaar hem. Voeg de scheutjes Angostura bitters toe. Maak het af met ginger beer. Roer alles even kort door en garneer met de gebruikte limoen en Angostura bitters.]

Prijs per drankje: 1,98

Het laatste drankje dat je wil maken is een Daiquiri. Waarom is dit een goed studentendrankje? Als je mij vraagt welke vier flessen drank iedereen altijd in huis moet hebben, zou ik zeggen: whisky, rum, gin en wodka. Dan kun je namelijk alle kanten op en het blijft lang goed. Als je dan limoenen koopt en suikersiroop maakt, dan heb je al een Daiquiri. Suikersiroop is trouwens heel makkelijk: je lost twee delen suiker op in twee delen water en je kookt het tot de suiker is opgelost. Zo’n siroop is heel lang houdbaar in de koelkast.

Kan je ook limoensap uit zo’n kant-en-klaarflesje nemen? Nee, alsjeblieft niet. Zo’n flesje is supergoedkoop, maar echt smerig. Daar moet je niet op proberen te besparen. Neem altijd vers sap.

Heb jij eigenlijk weleens een kater? Helaas wel, en ik heb ook geen gouden advies hoe je het voorkomt. Dingen met heel veel suiker kun je beter vermijden. Verder helpt het bij mij als ik ’s nachts na het uitgaan een vette bek haal, een broodje döner bijvoorbeeld. Tequilakaters krijg je trouwens van goedkope tequila, dat zie je als de woorden ‘silver’ of ‘gold’ op de fles in plaats van 100% blue agave. Die silver- en goldversies zijn mixto’s, dat betekent dat er goedkope alcohol doorheen is gemengd.

Over mengen gesproken, wat vind jij van verschillende soorten alcohol door elkaar drinken? Is dat wel of geen goed idee? Mijn theorie is dat het niks uitmaakt. Wel is het beter om dingen zo zuiver mogelijk te drinken. Om Blue Curaçao nog maar eens aan te halen: daar zit van alles in wat je lever nog extra moet verwerken. Maar het hele ‘bier na wijn geeft venijn’ komt van vroeger. Bier was voor plebs, en wijn voor mensen van stand. Als je aan de wijn zat en je moest terug naar bierdrinken, dan daalde je in klasse.

Daiquiri 60 ml witte rum 15 ml suikersiroop 30 ml limoensap

[Zo maak je ‘m: schenk de rum, suikersiroop en het limoensap in een shaker. Vul de shaker met ijsblokjes en schud hard. Giet de cocktail door een zeef in het glas. Garneer met een limoenpartje.]

Prijs per drankje: 2,44