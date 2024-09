De demon days zijn weer begonnen want Gorillaz nam gisteren BBC Radio 1, Radio X en Beats 1 over om vier nieuwe nummers te laten horen van hun nieuwe album Humanz. Jazeker, vier stuks. Voor de gelegenheid zijn een paar fantastische clips gemaakt en op de tracks hoor je bijdragen van Popcaan, D.R.A.M., Vince Staples en Jehnny Beth van Savages. Bekijk en beluister Saturn Barz, We’ve Got the Power, Ascension en Andromeda hieronder.

Saturn Barz met Popcaan

We’ve Got the Power met Jehnny Beth

Ascension met Vince Staples

Andromeda met D.R.A.M.