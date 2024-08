‘Good Time’ is de bloedstollende nieuwe film van de gebroeders Safdie

In Good Time, de nieuwe dramafilm van Josh en Benny, doen de hoofdkarakters hun stinkende best om iets te maken van hun leven, maar krijgen ze na een aantal slechte ervaringen toch een gevoel van onvrede. En dat gevoel van onvrede drijft Constatine ‘Connie’ Nikas (gespeeld door Robert Pattinson) ertoe om te geloven dat er maar één manier is om het criminele leven te verlaten – namelijk door een bank te beroven met zijn verstandelijk beperkte broertje Nick (Benny Safdie). Die onvrede zorgt er ook voor dat Ray (Buddy Duress), na een persoonsverwisseling deel van het verhaal wordt. De zestienjarige Crystal (Taliah Lennice Webster) uit Queens reist op een gegeven moment ook mee. Zij ziet iets bijzonders in Connie’s bloedserieuze blauwgrijze ogen.

Terwijl ik met de broers praat over hun sensationele film lijkt het wel alsof ze net drie energiedrankjes achterover hebben geslagen. Gelukkig zorgt het duizelingwekkende uitzicht vanuit de Midtown wolkenkrabber – waar het interview plaatsvindt – ervoor dat ze zichzelf enigszins onder controle kunnen houden. “Ken je de geweldige uitspraak: ‘If you love what you do, you don’t have to work a day in your life’? Ik heb alleen het gevoel dat ik aan het werk ben, als ik met de pers praat,” zegt Josh.

“De andere keren was je ook aan het werk,” onderbreekt Ben hem. “Ja, maar ik hou van wat ik doe – op enkele momenten na – dus het voelt altijd alsof.. Ja, ik ben klaar,” gaat Josh verder. En, daar gaan we:

VICE: Vind je het vreselijk om met de pers te praten tijdens het maken van een film?

Benny: Niet echt. Tijdens het maken van een film denken we er vooral aan dat we ontzettend veel werk te doen hebben – we denken niet aan wat er daarna gebeurt. Bij deze film hadden we geluk dat de distributie geregeld was toen we met onze extra draaidagen begonnen. We hoefden ons daar dus geen zorgen over te maken.

Josh: We hadden een keer een fotograaf op de set die analoge foto’s maakte, en ik werd er helemaal gek van. We hebben hem weggestuurd. Je moet een soort van onschuld en oprechtheid hebben om in deze wereld aanwezig te kunnen zijn, snap je?

Benny: Je wil de buitenwereld niet zomaar toelaten.

Josh: Ik probeerde zelf zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Tijdens een van de projecten die we produceren begon een andere filmmaker ineens over marketing. Ik zei: “Waar heb jij het over? Er is nog niet eens een film!” We zijn geen Don Simpson. Wij maken niet eerst de poster en tagline–

Benny: En daarna pas de film. Maar als we iets maken, staan we altijd open voor nieuwe suggesties. Er zijn altijd bepaalde dingen die veranderen en verschuiven; het is mogelijk dat je niet al het beeldmateriaal krijgt waar je eigenlijk op hoopte, bijvoorbeeld vanwege timing. Daar moet je mee om kunnen gaan.

Er waren extra draaidagen voor deze film.

Josh: We hadden ongeveer 85 procent van de film gedraaid, toen er ineens een grote filmlocatie uitviel. Dus we dachten: “We vinden het einde sowieso niet leuk, dus dan filmen we dat gewoon niet!” Het was een geluk bij een ongeluk: we zetten wat geld aan de kant, bewerkten de film en schreven toen pas het einde.

Benny: We zien wel waar de film naartoe gaat, dachten we.

Vertel me eens iets over de naam van de film.

Josh: Ik heb de term geleerd van Buddy Duress, acteur van Good Time en Heaven Knows What. Toen hij in de gevangenis zat, vroeg ik hem een dagboek bij te houden. Hij zou een jaar in de gevangenis zitten, maar zei: “Als ik goed gedrag vertoon – en dat doe ik – en niet in de problemen kom, kom ik vrij vanwege good time.” Ik dacht: wow, die uitdrukking ken ik niet. Mensen die vervroegd vrijkomen, worden onder toezicht gezet en zijn maar voorwaardelijk vrij. Je bent dus eigenlijk nog wel bezig om je gevangenisstraf te vervullen, maar dan in de buitenwereld. Deze film is van origine meer een soort gevangenis film–

Benny: Is Connie niet voorwaardelijk vrij?

Josh: Het achtergrondverhaal is dat Connie goed gedrag vertoonde in de gevangenis, daardoor voorwaardelijk vrijkwam en die tijd op een bepaalde manier spendeert. Hetzelfde geldt voor het karakter van Buddy Buress, Ray.

Benny: Zelfs op vrije voet zijn er zulke strikte en strenge regels en is een fout begaan niet moeilijk; you’re not having a good time when you’re out on your good time. Dat is het vreemde. Maar het is beter dan in de gevangenis zitten, dat zeker.

Je hebt een hoop werk gestopt in het schrijven van de biografieën van de karakters, maar heb je ook nagedacht over wat er na de film met de karakters gebeurt?

Josh: Ronald Bronfman (co-schrijver) en ik hebben erover gepraat. We hebben zelfs voor de grap gepraat over hoe het vervolg eruit zou zien. Maar niet heel erg veel, eigenlijk.

Benny: Omdat het allemaal afgesloten is.

Josh: Nou nee, niet helemaal. De levens van de karakters gaan door. We hadden wel wat ideeën over Connie’s leven in de gevangenis. We hebben er zelfs over gedacht om daar iets over te filmen, omdat Robert Pattinson zijn hoofd kaal schoor vlak nadat we klaar waren met de film. Ik denk je beter kan zeggen dat je tijdens een film een bepaald karakter leert kennen en daarna weer afscheid van ze neemt, maar je hebt zo’n relatie met de personages opgebouwd, dat de karakters door kunnen leven in de verbeelding van het publiek. Ik kan die verbeelding niet sturen – ik heb ideeën over wat mensen na de film zullen denken, maar alleen het publiek weet hoe hun verbeelding er echt uitziet.

Andere regisseurs die ik sprak trekken een harde lijn tussen ‘de film gaat verder’ en ‘zodra het over is, is het over’.

Josh: Nou, dat is belachelijk, tenzij het karakter dood is. Maar zelfs dan: wat voor effect heeft die dood op de andere personages? Theoretisch gezien is het onmogelijk om dat te stellen. Misschien is een karakter in de ogen van een filmmaker dood of weg, maar dat denk ik niet.

Benny: We hebben niemand verteld dat we door het winkelcentrum [in Good Time] zouden rennen. We hadden toestemming om te filmen, maar we hebben dat verder niemand gemeld. We renden gewoon met het idee van: we proberen niemand omver te lopen . Dus iedereen in het winkelcentrum zag ineens twee jongens rennen die achterna werden gezeten door de politie. We deden het vier of vijf keer opnieuw, en wanneer we het opnieuw deden, was er weer een nieuwe groep mensen die hetzelfde tafereel zag. Waarschijnlijk dachten ze allemaal: “Dit was het vreemdste ooit. Ik liep rustig, en ineens was er een politieachtervolging in het midden van dit winkelcentrum!” Dat deden we omdat we mensen die niets te maken hadden met de film, een verhaal wilde geven.

Heeft Benny’s rol in de film jullie werkrelatie veranderd?

Josh: Ik heb toevallig laatst een video gevonden van toen we een sequentie in de gevangenis filmden. Benny kwam naar me toe om met me te praten over het tracking shot wat we aan het maken waren, maar hij praatte als Nick, zijn karakter. Zulke ongein halen we eigenlijk al uit sinds we kinderen zijn.

Benny: We speelden vaak dingen na.

Josh: Ik heb wel een standaard gek dingetje dat ik doe bij Benny, als-ie acteert. Hij is zich erg bewust van zijn emoties, dus hij kan heel gemakkelijk van de ene emotie naar de andere gaan. In de eerste scène van de film – wat ook het eerste was dat we filmden – begon ik daar hysterisch om te lachen. Al sinds we kinderen zijn moet ik lachen als Benny huilt. Dat is meer een lach uit nervositeit. Ik weet nog dat de supervisor van het script me aankeek van: waarom lach je? Ik zei: “Sorry, ik kan mijn broer niet zien huilen. Dan word ik gek.”

Benny: Het zijn echte tranen.

Josh: Omdat ik weet waar hij die vandaan haalt, krijg ik een nerveus lachje. Dat was de enige keer dat ik niet kon kijken, omdat het me afleidde. Maar dat was ook de enige keer dat het onze werkrelatie beïnvloedde.

Benny: Dit was zo’n sterk karakter. Ik had de mogelijkheid om alles eruit te halen, omdat ik wist dat Josh er was. Het voelde als een ’trust fall’, en dat was erg handig. Hij vertelde me dingen als: “Beheers jezelf. Geef Rob geen antwoord, ook al vraagt hij drie keer iets, zorg ervoor dat hij je echt moet pushen.”

Je film concentreert zich op karakters die dichtbij vrijheid zijn, maar het toch niet kunnen bereiken. Ben je bang dat je, na het succes van Good Time , misschien je connectie met dit soort mensen verliest?

Josh: Iemand anders heeft me dat ook al een keer gevraagd. Nee, want het heeft niets te maken met ontsnappen. Het is iets filosofisch – ik wil continu uit mijn eigen vel ontsnappen. We kunnen nu, voor het eerst in ons leven, bijna anderhalf jaar lang meerdere projecten doen. Maar ik heb het gevoel dat je niet weg kan rennen van verleidingen. Ik wil ook andere dingen maken, maar..

Benny: De films waar ik mezelf het meest aan kan relateren, zijn films over mensen die iets proberen, maar daar niet zo in slagen. Ik denk niet dat deze fascinatie ooit zal veranderen, want het heeft iets heel menselijks.

Josh: Je moet er even bij stilstaan dat we al tien jaar speelfilms maken en dat we het financieel maar net redden. Ik ben 33, hij is 31. Ik maakte mijn eerste film toen ik 23 was. Ik weet niet of die armoede ooit gaat veranderen. Ik hoop het wel, eigenlijk!

Good Time draait vanaf 12 oktober in de bioscoop. Kijk hier voor meer informatie.