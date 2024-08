Goodnight Moonlight brengt de lente eventjes terug

Achttien jaar geleden werden er in het Amsterdamse Bos vierhonderd Japanse sierkersbomen geplant door een Japanse vrouwenclub. Elk van die vierhonderd bomen kreeg een vrouwennaam, de helft een Japanse, de andere helft een Nederlandse. Om maar even aan te geven dat je niet per se in een vliegtuig hoeft te stappen om sakura te zien bloeien. De Rotterdamse band Goodnight Moonlight stapte wél in een vliegtuig naar Japan, maar anders dan je zou verwachten zijn er in de clip voor het liedje Cherry Blossom geen bomen te zien. In de beelden die ze schoten in Fukuoka, Nagasaki en Hiroshima zie je wel veel frisdrankautomaten en neonverlichting. Toch zorgen de melancholische gitaarklanken à la Real Estate in combinatie met titel van het lied voor een lente-achtig sfeertje.

