Goodnight Moonlight brengt een ode aan de plek waar ze hun nachten slijten

Als je in 2015 een beetje had opgelet, wist je dat Jasper Boogaard de man is met de jengelende melodieën waarvan je zegt: lekker. Zijn grof gefilterde solofeestje Goodnight Moonlight is sindsdien uitgegroeid tot liveband op volle sterkte. Voor de insiders: Rotterdam is het nieuwe Dokkum.

Het nieuwe liedje heet Bedroom, vernoemd naar de plek waar Bogaard de meeste van zijn nachten doorbrengt en waar de wieg van Goodnight Moonlight stond. Het liedje heeft ook een video gekregen die je hieronder kunt bewonderen. Vanavond 5 januari viert de band het bestaan van het liedje in MONO in Rotterdam, samen met Floris Bates.

Op zaterdag 7 januari staan ze op Van Onderen, het undergroundste festival van Nederland ooit, maar dan in Paradiso. Het kost slechts een tientje en het duurt 24 uur. Dat is 24 cent per uur. Daarvoor kun je bij de Koopgoot in Rotterdam nog geen vier minuten parkeren. Aan jou de keuze. Goodnight Moonlight speelt overdag, om 13:15 uur.