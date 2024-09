Google heeft het Roy Donders-huispak onder de VR-brillen aangekondigd

Google heeft gister de meest knusse virtuele headset aangekondigd. De headset is van stof en heeft wel iets weg van een Snuggie.

Google noemt hun nieuwe headset de Daydream View. De VR-headset moet fijner, en beter te personaliseren zijn dan de concurrentie. De bril is aan de buitenkant bekleed met stof en oogt vriendelijker dan andere zware VR brillen van hard plastic. De gebruikers van de Daydream View ontkomen niet alleen aan een hoge prijs, maar ook aan het ongemakkelijke “Oculusgezicht” (dikke lijnen op je voorhoofd en in je wangen).

De Daydream gaat 79 dollar kosten. Dat is meer dan de 15 euro die je neertelt voor Google Cardboard, maar een stuk minder dan de Oculus en HTC Vive, die meer dan 600 euro kosten, exclusief computer.

De Google-headsets zijn in Amerika vanaf 20 oktober te bestellen in drie kleuren, “Slate” (grijs), “Snow” (wit) en “Crimson” (donkerrood) in de Google Play Store. Google zegt de headsets ook in winkels te gaan verkopen in Amerika, Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer ze in Nederland verkrijgbaar zijn, is nog niet bekend.

De bril van zacht plastic, foam en stof weegt maar 220 gram. De Daydream View heeft net als andere headsets een slot voor telefoons, maar de headset werkt nu alleen nog met Google’s nieuwste smartphones, de Pixel en Pixel XL. Er passen verschillende soorten telefoons in, maar de Pixel en Pixel XL zijn nu nog de enige die met het Android Daydream-platform werken.

De headset is gisteren aangekondigd, maar veel mensen zijn nu al enthousiast over de Daydream View, vooral om hoe comfortabel de bril lijkt. De Daydream View is trouwens ontworpen om ook voor brildragers goed te passen.

Daarnaast zit er bij de Daydream een unieke controller. “Met de kleine, maar krachtige controller wordt interactie met de virtuele wereld even makkelijk als in de echte wereld – De controller wijst precies waar je wilt wijzen en zit vol sensoren die je bewegingen en gebaren herkennen” schreef Google in een statement. “Je kunt de controller rondzwaaien als een honkbalknuppel of als een toverstaf. Hij is zó precies dat je er mee kunt tekenen of je naam kunt schrijven.”

Voor VR-maagden is deze headset perfect, omdat je voor een redelijke prijs virtueel overal naartoe kan. Of je de headset nou gebruikt om te gamen of TV te kijken, is het een goede headset om mee te beginnen.