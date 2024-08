Google lanceert later dit jaar een streamingdienst voor videogames

Wat als je met één druk op de knop direct een game kon spelen? Niet hoeven wachten op een download van weet ik het hoeveel gigabyte. Geen patches. Op elk apparaat dat je hebt – ook je telefoon. Dat is de ambitieuze pitch achter Stadia, het nieuwe videogame-streamingplatform van Google, dat ze zojuist – na maanden aan geruchten – aangekondigd hebben op de Game Developers Conference in San Francisco.

“De toekomst zit niet in een doos,” zegt het bedrijf, een sneer naar de traditionele consolemarkt.

Gezien de plek waar de presentatie plaatsvond is het niet gek dat deze nogal technisch van aard was – Google CEO Sunder Pichai opende door te grappen dat hij zelf geen gamer is. De hele aankondiging bevatte sowieso maar weinig games, en veel onvervulde beloftes. Stadia zal uiteindelijk in 2019 lanceren in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en het grootste gedeelte van Europa, maar er waren nog geen details over wat het moet gaan kosten, buiten wat spelers logischerwijs moeten betalen voor specifieke games. Er komen van de zomer meer details.

Vorig jaar heeft Google al een experimentele versie van Stadia uitgebracht, waarmee een selecte groep spelers Assassin’s Creed Odyssey kon streamen. Dat werkte erg simpel: spelers klikten op een knop in Chrome en binnen een enkele seconden waren ze aan het spelen. Het was gamen op een Netflix-achtige manier, en een blik in de toekomst.

Tijdens het event kondigde Google een zeer beperkt aantal games aan die Stadia zullen ondersteunen, waaronder de snelle shooter Doom Eternal, die naar verluidt te spelen zal zijn in 4K en met 60 frames per seconde. Ze hebben de game zelf niet vertoond.

Wel kondigden ze een eigen ontwikkelstudio aan, Stadia Games and Entertainment, onder leiding van voormalig Ubisoft-producer en uitvoerend directeur Jade Raymond, die als producer aan de eerste Assassin’s Creed heeft gewerkt. Dit kan gezien worden als erkenning van het feit dat de interesse van spelers gewekt wordt door exclusieve games, niet door de achterliggende technologie.

Google belooft dat bij de lancering games tot 4K resolutie en op 60 frames per seconde gespeeld kunnen worden, maar het bedrijf claimt dat ze van plan zijn 8K resolutie op 120 frames per seconde te gaan ondersteunen in de toekomst.

Dat zijn een hoop frames, en dat leidt tot een hoop onbeantwoorde vragen. Hoeveel data gaat het kosten als je een high-end game wil streamen? Hoe lang zal Google Stadia blijven ondersteunen? Het bedrijf heeft een lange geschiedenis vol producten waar ze heel enthousiast over waren, maar die ze vervolgens in de steek lieten. Dat is goed om in gedachten te houden voordat je zestig euro neertelt voor een game op de service. En wat voor internetverbinding heb je nodig om Stadia te gebruiken? De meeste mensen hebben geen glasvezel. We zullen nog even moeten wachten op antwoorden op deze vragen.

Om de games te spelen kan je gebruik maken van controllers die je al in huis hebt, maar Google heeft ook hun eigen controller ontwikkeld. Die lijkt veel op die van de Xbox, maar met een paar afwijkingen: zo werkt-ie met wifi, voor een zo laag mogelijk latency. De controller heeft ook knoppen die bedoeld zijn om je gameplay vast te leggen in screenshots en video, en om Google Assistant in te schakelen.

Het is geen grote verrassing dat Stadia gebouwd is met streamen in het achterhoofd: Twitch is een van de grootste concurrenten van YouTube. Je kan natuurlijk je eigen gameplay streamen, maar ook als je niet actief aan het streamen bent slaat Stadia je volledige sessie op, dus als je iets mist wat je vast wil leggen, kan je het altijd terugkijken.

Een van de andere potentieel geinige features is ‘state share’, een manier waarop spelers het exacte moment waar ze op dat moment zijn kunnen delen met andere spelers, die dan vanaf dat moment zelf verder kunnen spelen. (Jammer dat Stadia pas eind dit jaar uitkomt, aangezien er deze week een nieuwe game van From Software uitkomt.) Google toonde ook de mogelijkheid om direct multiplayer te spelen vanuit YouTube, wat het voor streamers makkelijker maakt om met fans of vrienden samen te spelen. Ook is er de mogelijkheid om Google Assistant te vragen om hulp als je vastzit bij een puzzel, in de vorm van video’s met tips op YouTube.

Google beloofde verder cross-platform multiplayer, al hadden ze niks aan te kondigen over samenwerkingen met Nintendo, Microsoft of Sony.

Toch is het duidelijk dat er grote veranderingen aan zitten te komen voor de videogame-industrie, en streamen via de cloud is daar een groot onderdeel van. Microsoft, Sony en Valve hebben al hun kaarten laten zien, en nu heeft Google dat ook. Wat er nu gebeurt weet niemand.