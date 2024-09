Google wil AI gebruiken om lokaal nieuws te redden

Ik werd vrijdag begroet door het nieuws dat mijn oude werkgever, de City Paper van Baltimore, later dit jaar wordt gesloten door het moederbedrijf, de Baltimore Sun Media Group. City Paper is een alternatief lokaal blad dat vooral verslag doet van cultuur en nieuws aan de randjes (relatief gezien). De meeste grote Amerikaanse steden hebben zo’n krant, soms zelfs twee. Andere voorbeelden zijn Village Voice en Chicago Reader.

Na een reeks sluitingen tijdens een decennium van teruglopende advertentie-inkomsten, hebben steeds minder Amerikaanse steden een alternatief nieuwsblad. En in veel plaatsen, zoals Baltimore, heeft het internet ook niet echt dit gat opgevuld.

Met dit in het achterhoofd las ik over het plan van Google om de wereld van de journalistiek te betreden via hun Digital News Initiative. Het is niet zomaar een plan. Het is een toezegging van $170 miljoen om “journalistiek van hoge kwaliteit te ondersteunen door technologie en innovatie” in Europa. Een soort geldprijs, eigenlijk. De laatste award ging naar de Press Association, een Brits persbureau. Zij gaan samen met een startup genaamd Urb Media aan een project genaamd RADAR (Reporters And Data And Robots) werken. Het doel daarvan is om maandelijks 30.000 lokale nieuwsverhalen te produceren met behulp van open datasets.

Het idee achter RADAR is dat menselijke journalisten geschikte openbare datasets identificeren die je in de gaten kunt houden voor nieuwswaardige evenementen. Die datasets moeten ook verschillende verhaaltemplates kunnen maken voor verschillende onderwerpen als criminaliteit, gezondheid en werkgelegenheid. Het systeem vult zo’n template dan met een echt nieuwsverhaal met behulp van Natural Language Generation (NLG) software. Het zou ook automatisch video’s en afbeeldingen moeten kunnen genereren die bij nieuwsverhalen passen.

De award voor de Press Association levert genoeg geld op voor vijf journalisten die zich bezig moeten gaan houden met het bouwen van templates, het identificeren van verhalen en het redigeren van content.

“Goede menselijke journalisten zijn nog steeds vitaal in dit proces, maar met RADAR kunnen we kunstmatige intelligentie gebruiken om op te schalen naar een hoeveelheid lokale verhalen die we met de hand nooit hadden kunnen halen,” zegt hoofdredacteur Peter Clifton. “In een tijd waarin veel media commerciële druk ervaren, biedt RADAR het ecosysteem van het nieuws een kosteneffectieve manier om goede lokale verhalen te maken. Daardoor kan het publiek de lokale democratie ter verantwoording roepen.”

RADAR moet in 2018 live gaan.

Dus, gaat automatisering uiteindelijk lokaal nieuws “redden”? Het zit ‘m allemaal in de aanhalingstekens, denk ik. Vanaf welk punt ben je lokale nieuwsverslaggeving gewoon aan het vervangen met iets slechters? En wanneer maak je het juist efficiënter en goedkoper voor organisaties die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven? Met andere woorden, vanaf welk punt gaat het lezers boeien? Ik ben daar niet heel optimistisch over.