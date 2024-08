Googles nieuwe telefoon kan je billen van je vingers onderscheiden

Woensdag ging ik naar de Google-avond in Toronto om me te laten vertellen over alle nieuwe Google-dingen. Ik werd in een klein wit kamertje gedreven met alle andere techjournalisten, en daar installeerde ze ons voor een stream vanuit San Francisco. Verschillende werknemers lieten ons de nieuwe Home Mini, Pixelbook, en de Pixel Buds zien – draadloze koptelefoons die om onduidelijke redenen wel met elkaar zijn verbonden.

Maar de ster van de avond was de Pixel 2, de nieuwe Google-telefoon. De meeste functies zijn meer van hetzelfde, maar er is een functie die me wel echt opviel. Je kan er namelijk in knijpen, en dan gebeuren er dingen.

De knijpfunctie van de Pixel 2 start automatisch de Google Assistent op. Je hoeft geen knopjes meer in te drukken of “oké Google” te zeggen. Het volgt op de gezichtsherkenningsoptie van de iPhone X.

Maria Cortellucci, woordvoerder van Google, zei me dat “de beste manier voor mensen om toegang te krijgen tot hun telefoon, is door ’top of the line squeeziness’.” Het is in elk geval iets anders dan een knopje, al lijkt het gevaar wel erg groot dat je telefoon de hele tijd aangaat in je zak. Want hoe weet het of je er in knijpt omdat je iets wilt, of omdat je er gewoon met je reet op bent gaan zitten? Volgens het bedrijf kan de telefoon “intentioneel geknijp” van gewoon geknijp onderscheiden, en dat is opzich wel tof, want dat betekent dat Google’s nieuwe telefoon in feite namelijk je billen van je vingers kan onderscheiden. Yay!

Het eerste dat ik dus deed was in de Pixel 2 knijpen. Hij was niet echt kneedbaar – eigenlijk gewoon solide, zoals alle andere telefoons – maar de telefoon reageert met een kleine vibratie, en de AI, die behoorlijk aanspreekbaar is, reageert dan.

De gehele tijd dat ik ermee aan het spelen was drukte ik niet één knopje in. Ik kneep alleen, en praatte. Het is weer een stap richting het overbodig raken van het knopje, al krijg ik rillingen bij de gedachte dat ik in de tram de hele tijd tegen mijn telefoon moet praten.

