Gooi die heupen los, want Action Bronson heeft de clip voor ‘Let Me Breathe’ uitgebracht

“Deze shit gaat mensen krankzinnige laten worden. Ze gaan hun kont schudden, hun schedel breken en hun auto laten crashen. Mensen gaan gillend en naakt restaurants in rennen,” beloofde Action Bronson ons eerder deze maand toen hij zijn nieuwe single Let Me Breathe met ons deelde. Nu we de clip hebben gezien, merken we dat er geen woord van gelogen was.

Het is moeilijk om uit te leggen waar de video precies over gaat, maar laten we het erbij houden dat Bam Bam ons meeneemt achter de schermen van de beste videoshoot ooit. Er is drama tussen de dansers, mensen krijgen inzinkingen op de set en er is een glansrol weggelegd voor een woeste monstertruck. Eigenlijk alle dingen die je verwacht bij een grote productie als deze. Schroom niet om je heupen meteen los te gooien.