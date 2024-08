Welkom in de wereld van goon caves, waar mensen zo lang mogelijk porno kijken

Benny heeft een PC die op vier schermen is aangesloten waarop al zijn favoriete pornoclips achter elkaar afspelen. Een arm-verlengstuk met een iPad en een iPhone is bij het hoofdeinde van zijn bed gemonteerd, zodat hij de meest intense scènes voor zijn gezicht kan hebben zonder dat hij zijn handen moet gebruiken. Hij houdt de kamer donker, zodat alles wat geen porno is wordt verduisterd, en hij heeft een rondborstige sekspop, zonder hoofd of ledematen, binnen handbereik liggen.

“Deze opstelling verbetert de kijkervaring omdat je zintuigen worden overspoeld met de meest stimulerende prikkels,” vertelt Benny me. “Je raakt verloren in de schermen, geluiden en sensaties. Je belandt in een trance-achtige meditatieve staat van euforie. Je raakt alle besef van tijd en realiteit kwijt, je leeft echt helemaal in het moment.

Benny vertelt me dat hij altijd al van edging (opzettelijk zo dicht mogelijk bij een orgamse komen, en dan stoppen) en porno kijken heeft gehouden, maar nooit veel tijd aan een van beide heeft besteed tot de COVID-19 lockdowns, en nadat hij wiet begon te roken. “De wiet liet het edgen zo veel beter voelen. Aangezien ik nu elke dag urenlang aan het edgen was omdat ik toch niks anders te doen had wilde ik manieren vinden om elke sessie beter en aangenamer te maken,” zegt hij.

Zijn setup is een voorbeeld van een goon cave, een gespecialiseerde, vaak uitgebreide en zorgvuldig in elkaar gezette installatie om urenlang, of zelfs dagen lang, porno te kijken. Gooners en hun grotten bestaan al jaren, maar hun gemeenschap is de afgelopen jaren geëxplodeerd – en daarmee ook de content creators die aan hun behoeften voldoen.

WAT IS GOONEN?

“Goon” heeft in het Engels meerdere betekenissen, sommigen minder vulgair dan andere. Als zelfstandig naamwoord heeft het oorspronkelijk iets als een boef of hooligan betekend, een handlanger. Het was ook de bijnaam die de leden van het forum Something Awful vol zelfspot aan zichzelf gaven. Maar de betekenis is door de jaren heen veranderd. Urban Dictionary geeft voor gooning de volgende definitie (als we die site ergens op kunnen vertrouwen is het dit wel): een trance-staat “wanneer een man volledig gehypnotiseerd wordt door het gevoel dat uit zijn penis straalt”. Onder deze definitie wordt goonen niet als een gehaaste en uitzinnige ruksessie beschouwd, maar als meditatie.

“We hebben sinds JOI geen categorie meer zo zien stijgen. Het is echt de eerste nieuwe grote fetisj van de jaren 2020.”

In een essay uit 2020 voor de Gay and Lesbian Review schreef Jason Armstrong dat goonen een moment tijdens de masturbatiesessie is waarbij de porno wegvalt en “de connectie met de penis het enige benodigde is om een bijna angstaanjagend niveau van seksuele extase te bereiken. Op dat moment valt men in het masturbatiegat, een soort seksuele afgrond.”

De gooners met wie ik sprak waren het eens met deze definities. Goonen is een flow state: een uitgerekte edge-sessie gekenmerkt door gedachteloosheid, verlies van controle en totale overgave. Voor de bewoners van goon caves gaat het om de omhulling in duisternis en het vrijwillig vermijden van het zonlicht van de realiteit. Sommigen noemen zichzelf zelfs “pornoseksuelen”, oftewel mensen met een voorkeur voor porno boven echte seks.

Volgens Google Trends zitten zoekopdrachten voor goonen al jaren in een opwaartse trend (afgezien van een extreme piek in 2018, toen de coach voor het Cavaliers-basketbalteam het woord in diens oorspronkelijke betekenis gebruikte en een hele hoop verwarde mensen het moesten opzoeken). Er is, ondanks dat het steeds populairder begint te worden, en in tegenstelling tot veel andere fetisjes en kinks die door seksuologen en psychologen zijn bestudeerd, nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek over goonen gepubliceerd.

Angel Au Lait, een adult content creator die zich in goonen specialiseert, vertelt me dat iemand haar in 2017 benaderde met een verzoek voor een speciaal gemaakte gooning-clip. “Ik wist destijds niet wat het was, en niemand had nog echt iets online gezet dat in de mainstream porno scene was doorgebroken,” zegt ze. “Dus ik deed het, en ik kwam er al snel achter dat het een niche was met een enorm gebrek aan bediening.” Ze begon in 2021 haar eigen website, The Goon Hole, waarop video’s en fotosets van modellen op staan, die de kijker vaak a la JOI (jerk-off instruction, oftewel instructievideo’s voor mastuberen) toespreken, en die geëdit zijn met hypnotiserende, kleurrijke beelden en tekst.

Gooning-content heeft dingen gemeen met andere dominatie-kinks, zoals hypnose en aftrekinstructies die de kijker uitleggen hoe die zichzelf moet aanraken en welke mantra’s herhaald moeten worden. “Voor mij is goonen het loslaten van gedachten, en je dominatrix de volledige controle over je gedachten en/of handelingen te geven. Oftewel het VOLLEDIG omarmen van de begeleiding van een machtige vrouw,” vertelt Iwantprinxess, een adult content creator die gooning en financiële dominatrix-content maakt, me. “De meeste mensen zijn aangetrokken tot goonen omdat het de druk om een keuze te moeten maken weghaalt. Als je toestemming geeft om in goon-modus te gaan is het kalmerend om een domme te hebben die je zodanig vertrouwt dat je niet meer voor jezelf na hoeft te denken.”

Meer mainstream pornosites beginnen nu ook lucht te krijgen van het fenomeen, waardoor de interesse in goonen een omslagpunt heeft bereikt; Clips4Sale heeft goonen eerder deze maand als een officiële categorie toegevoegd. “De afgelopen paar jaar is goonen niet alleen als een seksuele praktijk opgedoken, zoals edgen, maar ook als een specifieke fetisj, met een gemeenschap en stijl,” vertelt Avery Martin, woordvoerder voor Clips4Sale, me. “We zien steeds meer creators relaties met hun goons ontwikkelen die aspecten van godinnen-aanbidding en andere machtsuitwisseling-fetisjes lenen, maar het is anders, meer Dionysisch. We hebben sinds JOI geen categorie meer zo zien stijgen. Het is echt de eerste nieuwe grote fetisj van de jaren 2020.”

WAT MAAKT EEN GOEDE GOON CAVE?

Een gespecialiseerde ruimte ontwerpen om in alle rust van een specifieke hobby te kunnen genieten is niks nieuws. “Man-caves” zijn al tientallen jaren een ding (en hebben ook, in naam van gendergelijkheid, geleid tot de verschrikkelijke term “she-shed”), en gamers pronken al lange tijd met hun battlestations. Goon caves zouden als extensie van dergelijke ruimtes gezien kunnen worden, plekken die met een speciale reden zijn opgezet, cruciaal voor de omgeving van een welbewuste masturbatiesessie.

Thomas Brooks, assistent-professor psychologie aan de New Mexico Highlands University, vertelt me dat hij goon caves, net als die hierboven genoemde iets meer familievriendelijke ruimtes, ziet als plekken die afgezonderd zijn van de druk van het dagelijks leven. “Het haalt masturbatie uit het alledaagse en verheft het naar een heilige plek die een symbolisch belang heeft gekregen,” zegt hij.

Meerdere gooners met wie ik sprak zeiden dat een goon cave comfortabel moet zijn. Sessies kunnen tenslotte uren of dagen duren – hoe comfortabeler en toegankelijker de omgeving is, hoe waarschijnlijker het is dat een langetermijns-gooner er zal blijven zitten.

Meerdere schermen zijn ook een must: tablets, monitors, muurprojectors, alles dat in een ruimte gepropt kan worden om zoveel mogelijk porno te laten zien. Posters en tijdschriften op de muur dragen volgens sommigen bij aan een gevoel van duurzaamheid. Glijmiddel, snacks en speeltjes zijn optioneel maar behulpzaam – zeker voor lange sessies.

Redditgebruiker Jerkjunkie1010, die een laptop, tablet, projector, twee dvd-spelers en een PlayStation 4 in zijn cave heeft staan, vertelt me dat “omgeven worden door en ondergedompeld zijn in porno” de cave-ervaring creëert. “De overstimulatie die ik krijg van alles dat tegelijk gaande is. Ik kan naar één scherm of tijdschrift staren, maar in mijn ooghoek gebeuren ook allemaal dingen, en ik hoor van alle kanten geluid,” zegt hij. “Door al deze uren kan ik uren doorgaan.”

Aussiepornaddict, een moderator voor r/gooncaves, zegt dat het om variatie draait. “Ik kan meerder pornovideo’s tegelijkertijd afspelen, en soms zitten er saaie stukjes in, die het gewoon niet echt voor me doen. Ik plaats van dat ik moet doorspoelen kan ik gewoon op een ander scherm focussen,” zegt hij. “Soms zijn er bepaalde pornosterren die ik erg waardeer, dus dan vind ik het fijn om hun video’s op meerdere schermen te hebben.”

Wat een goon cave kan maken of breken is natuurlijk de pornoverzameling. “Voor een hoop mensen draait goonen om porno. En er alleen maar meer en meer en meer van hebben. Zoveel mogelijk! Het is een fetisj waarbij je nog meer met de fetisj bezig wil zijn, en dan het feit dat je het zo graag wilt weer tot fetisj kunt maken!” zegt Angel Au Lait. “De gemeenschap die bestaat rond het constante kopen, voeden en meedoen draagt daar alleen maar aan bij; gooners moedigen elkaar aan om dieper te gaan, om specifieke video’s te kijken, om wedstrijden aan te gaan wie er het langst kan edgen! Voor het grootste deel zijn ze altijd positief en respectvol, en prijzen of aanbidden ze zelfs porno.”

Sommige gooners gebruiken poppers en voorgeschreven of illegale medicijnen om hun tijd in de cave te verbeteren. “Ik vind het heerlijk om Adderall of Vyvanse te gebruiken als ik ga goonen, je raakt helemaal gehyperfixeerd op de porno, en het maakt je ook iets minder gevoelig, dus je kunt fucking URENLANG op de rand zitten,” vertelt Redditor 420j0bud me.

Hij zei dat zijn langste sessie 32 uur duurde, met twee pauzes om te eten en te rusten. “Na dat derde of vierde uur gaat de gebruikelijke stimulatie in een nieuwe versnelling en voelt het zo goed dat je bijna nooit wilt klaarkomen, want als je kunt klaarkomen, kun je ook edgen, en als je niet kunt edgen kun je ook niet goonen,” zegt hij. “Ik wil mensen laten weten over de goon-cultuur; sommige mensen goonen misschien al zonder dat ze weten dat het een naam heeft!”

SOCIAAL EN COMMUNAAL GOONEN

Hoewel de goon cave een heilige ruimte is, is het voor veel gooners ook een genot dat gedeeld moet worden. De zeer actieve subreddit r/gooncaves heeft op het moment van schrijven bijna 35.000 leden, voornamelijk mensen die foto’s van hun installaties posten, of wat ze op dat moment aan het kijken zijn. Een aantal mensen laat het aan andere leden daar weten als ze aan een goonsessie gaan beginnen, en hebben een chatbox openstaan om persoonlijke berichten te ontvangen. Gebruiker porn_brained vertelt me dat hij “bijna altijd” de porno die hij bekijkt op een Discordserver streamt, waar mensen kunnen komen kijken en chatten. “Persoonlijk vind ik het wel fijn om porno in zo’n semi-sociale setting te kijken, want het laat me minder alleen voelen met het feit dat ik er een sociaal onacceptabele gewoonte voor heb,” zegt hij.

“Ik heb een paar non-goon-hobby’s, en ik heb porno en goonen om de seksuele kriebel te verhelpen die bijna alle mensen hebben.”

Het in elkaar zetten en delen van goon caves maakt van masturbatie – normaliter een geïsoleerde en eenzame ervaring – een sociale gelegenheid in een virtuele omgeving. “Naar mijn mening dragen deïndustrialisering en verstuiving enorm bij aan het verlies van homosociale vrijetijdsruimtes voor mannen,” zegt Brooks. “Dus voor mannen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid en isolatie, of die geen betekenisvolle interpersoonlijke relaties hebben, voelen gamen en masturberen als de enige dingen die je kunt doen als je klaar bent met werken. Om mee te doen aan een denkbeeldige homosociale ontsnapping heb je een ruimte nodig die je hypothetisch met de gozers kunt delen, en als je alleen maar een gaming-installatie in je appartement hebt, of in dit geval een goon cave, dan deel je die om aan die behoefte van saamhorigheid te voldoen.”

De term pornoseksualiteit wordt in deze kringen vaak gebruikt, ofwel in gebruikersnamen ofwel als een zelf aangewezen label waar sommige gooners zich mee identificeren. Porn_brained, die me vertelt dat hij een 21-jarige man is, zegt dat hij zich met de term pornoseksueel identificeert en dat hij “doodsbang is voor seks.” Hij ziet porno als een ontsnapping, en als een manier om seks van een afstand te ontdekken. “Ik heb op dit punt in mijn leven echt niet veel interesse in seks hebben met een ‘echte’ partner. Ik ben geen maagd meer, maar seks heeft me nooit echt veel voldoening gegeven, en ik heb genoeg platonische relaties om niet echt behoefte te hebben aan een romantische partner. “Ik heb m’n vrienden, ik heb m’n werk, ik heb een paar non-goon-hobby’s, en ik heb porno en goonen om de seksuele kriebel te verhelpen die bijna alle mensen hebben.”

Jerkjunkie1010 zegt dat hij pas een paar maanden terug van de term “pornoseksueel” hoorde, maar dat hij zich er in kan vinden. “Ik vind het fijn om me zo te identificeren, maar ik ben altijd open en fluïde geweest met mijn gender/seksualiteit. ‘Pornoseksueel’ omarmt het idee echt dat niemand in je leven je zoveel genot kan geven als porno dat kan. Ik ben een 25-jarige maagd en ik heb in mijn leven een paar partners gehad, maar seks was niet van het grootste belang in die relaties.”

Maar niet alle gooners zijn pornoseksuelen. Een 30-jarige man, die online het alias LordPornAddict gebruikt, vertelt me dat zijn goon cave meer een soort verplaatsbaar festijn is, dat hij op kan bouwen en af kan breken afhankelijk van of zijn vrouw, met wie hij een huis deelt, thuis is. Zij weet niet van zijn goon cave af. Maar volgens hem is hun seksleven beter dan het in lange tijd geweest is, iets wat te danken is aan het “super uithoudingsvermogen” dat zijn penis door het vele goonen heeft gekregen, zegt hij.

Hij is zijn goon cave al zes jaar aan het opbouwen en afbreken; zijn langste sessie was 40 uur lang, toen zijn vrouw voor werk een weekend weg was.



“Ik begon mijn sessie op vrijdag om 5 uur ‘s middags en ging door tot zondag 12 uur ‘s middags,” zegt LordPornAddict. “Er speelde nonstop porno op mijn tv, computer, tablet en telefoon. Ik nam mijn tablet overal mee naartoe. Het speelde op de tv, zelfs als ik niet aan het kijken was. Het speelde op mijn computer, en voor elke sessie maakte ik schermopnames. Ik speelde porno af terwijl ik sliep om mijn brein te beïnvloeden. Beste uren van mijn leven.”

Benny zegt dat zijn relatie tot de term fluïde is. Porno is zijn voornaamste bron van seksuele voldoening – voor nu. “Ik verschil van andere echte pornoseksuelen in dat, als ik een vriendin of vrouw had, ik daar seks mee zou willen hebben in plaats van met een seksspeeltje,” zegt hij. “Echte pornoseksuelen prefereren porno boven al het andere seksuele, zelfs als andere dingen als opties hebben. Ik heb veel mensen langzaam hun leven zien verwoesten omdat dat alles is wat ze uit het leven willen halen, wat voor een rationeel persoon natuurlijk erg ongezond is.”

Hij zegt dat hij het probeert te balanceren, en dat hij pauzes neemt van goonen om zich op andere aspecten van zijn leven te focussen. “Als ik mijn platform kon gebruiken om iemand in deze sfeer te beïnvloeden, zou ik willen zeggen dat er meer in het leven is dan porno. Wees een gebalanceerd individu,” zegt hij. “Het ironische is dat als je voor jezelf zorgt, je het vermogen zult hebben om op den duur meer van porno te genieten, in plaats van dat je je er zo aan overgeeft dat je zo depressief wordt dat je niet eens zo van het leven of porno had kunnen genieten als je een gezonde balans had aangehouden.”

