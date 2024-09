Gordon Ramsay was voor de verandering eens aardig over iemands kookkunsten op Twitter

De afgelopen maanden heeft Gordon Ramsay zich enorm vermaakt door de kookkunsten van mensen af te kraken via Twitter. Fans van de bekende chef bestookte hem met tweets en foto’s van zelfgemaakt gerechten, en hij reageerde vervolgens met ‘opbouwende’ kritiek.

Gezien de beste man natuurlijk bekend staat om zijn eindeloze tirades, creatieve scheldwoorden en verwoede uitbarstingen tegen koks in kleine restaurants, is zijn kritiek niet geschikt tere zieltjes. Hij beschreef iemands zelfgemaakte citroenmeringues als “in de oven gebakken drollen” en vroeg ook een keer doodleuk aan iemand hoe ze erin waren geslaagd een omelet op een “stuk dode huid” te laten lijken.

Veel van Ramsay’s volgers zien zijn snerende tweets als een onschuldig lolletje, maar zijn trolling werd een stuk naarder toen hij afgelopen maand iemands zelfgemaakte medu vada (een gefrituurd ontbijtgerecht uit Zuid-Azië) vergeleek met gevangenisvoedsel. Ondanks dat kon de persoon die de medu vada maakte er de lol wel van kon inzien: “Iedereen die tijd op het internet doorbrengt weet wat je kunt verwachten als je [Ramsey] een foto van je gerecht stuurt.”). Toch waren velen van mening dat de bekende chef de Indiase cultuur beledigde.

Misschien vanwege dit incident – of misschien vanwege omdat het vermoeiend is om continu een lul te zijn op social media – had Ramsay afgelopen week juist lovende woorden over de kookkunsten van een amateurkok

En het bleef niet bij lovende woorden. Hij adviseerde de vrouwelijke fan zelfs te trouwen met degene die het varkensgerecht maakte.

De foto, ingestuurd door Brigett, een twittergebruiker uit Florida, toont varkenslende met asperge en champignons. Ze vroeg de chef: “Wat vind je van deze gebakken varkenslende, gemaakt door mijn verloofde?”

Ramsay liet er geen gras over groeien en reageerde binnen vijf minuten: “Trouw met hem.”

Geheel begrijpelijk was Brigett door het dolle heen door de positieve, doch korte, reactie en tweette direct terug: “Omg! Beste reactie! Dankjewel!! En ik zal zeker met hem trouwen!” Veel andere twittergebruikers sprongen ook direct bovenop deze verrassend positieve interactie tussen de chef en Bridgett, en uitten hun totale ongeloof toen ze zagen dat hij (misschien wel voor het eerst) eens een compliment gaf over iemands gerecht.

Anderen suggereerden dat Ramsay eigenlijk uitgenodigd zou moeten worden voor de bruiloft van Bridgett en haar varkenslende-bakkende verloofde. Leuk, maar andere kant misschien ook weer niet zo’n best idee. Niemand wil het risico lopen op zijn trouwdag een ‘idiot sandwich‘ te worden genoemd.