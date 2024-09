Foto’s van de protestborden bij de Women’s March in Washington

Onze bussen van de congregatie Beth Simchat Torah (de grootste lhbtq-synagoge ter wereld) waren letterlijk in mist gehuld de hele weg van New York naar Washington DC. In de bus wisselden mensen persoonlijke verhalen uit over eerdere demonstraties, en vertelden ze waarom ze nu naar de Women’s March in Washington gingen. Toen we aankwamen in Washington, belandden we al snel in een enorme zee van mensen. Er waren zoveel demonstranten dat de mars al snel te groot werd voor de geplande route, en de omliggende straten volstroomden met mensen. Het Washington Mall, wat in eerste instantie vrij moest blijven, liep vol.

Er waren overal zelfgemaakte borden te zien. Creatief, snedig en grappig — allerlei soorten mensen wilden hun stem laten horen, en laten zien wat zij belangrijk vonden. Veel demonstranten hadden felroze “pussyhats” op. De stemming was uitgelaten, en er steeg regelmatig gejuich op uit de mensenmassa.

Videos by VICE

Ik zag een klein groepje staan aan de rand van het grasveld, weg van de menigte. Dit waren de “Bikers for Trump”, ongeveer dertig man, die rond een muzikant hingen die covers speelde op een klein podiumpje. Op een bepaald punt begonnen de bikers “USA! USA!” te scanderen als reacties op de spreekkoren van demonstranten die riepen: “Dit is hoe democratie eruitziet!”

Terwijl we over Pennsylvania Avenue liepen, werden de demonstranten luider en bozer toen we in de buurt van het zwaarbewaakte Trump International Hotel kwamen. Wat verderop zag ik drie jonge mannen in Trump-petten; ik fotografeerde ze en we wensten elkaar een prettige dag. Ik had wel de hele dag willen blijven, maar het was tijd om de bus terug te pakken. Op de terugweg was iedereen vrolijk en uitgelaten door alles wat we in Washington hadden gezien, en door het nieuws van de miljoenen vrouwen en mannen die voor de 673 zustermarsen over de hele wereld de straat op waren gegaan. Dit is slechts het begin.

Bekijk de foto’s van Meryl Meisler hieronder.

Bekijk meer van Meryl Meisler hier.