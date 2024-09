Gorillaz brengt voor het eerst in zes jaar weer een nieuw liedje uit

Donald Trumps inauguratie lijkt het startsein lijkt te geven voor een rampzalige en treurige periode. In deze donkere tijden komt er hulp uit onverwachte hoek, namelijk van Gorillaz die zojuist hun eerste track in zes jaar uitbrengen.

De Londense dichter, pianist en Mercury-prijswinnaar Benjamin Clementine staat ook op het liedje Hallelujah Money, dat niet geheel toevallig gaat over Trumps favoriete onderwerpen; macht en geld. Oh, en het gaat ook over iets waar Donald wat minder van heeft, namelijk menselijkheid.

Er is verder nog geen nieuws over het nieuwe Gorillaz-album. Dit is wat de enige echte Murdoc over het nieuwe liedje te zeggen heeft:

“In deze donkere tijden hebben we iemand om naar op te kijken. Ik. Daarom geef ik jullie dit nieuwe Gorrilaz-liedje, als een soort bliksemschicht tijdens een donkere nacht. Graag gedaan. En nu opzouten! Dat nieuw album gaat zichzelf niet schrijven.”



