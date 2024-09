GOSTO – ‘Tell Me What You’re Made Of’

Het gaat goed met GOSTO. Afgelopen maand tekende hij een contract bij PIAS en nu gaat de clip voor Tell Me What You’re Made Of bij ons in première. Naar eigen zeggen laat deze intense clip de gebeurtenissen zien die een meisje meemaakt in haar transformatie tot vrouw. Denk aan plankgas rondrijden in het maanlicht, maar ook aan meerdere potjes tongzoenen.

Tell Me What You’re Made Of is de eerste single van zijn officiële debuutalbum Memory Ivy, dat uitkomt op 28 oktober. De dag ervoor wordt het album gepresenteerd in Bitterzoet. De clip is geregisseerd door Marc Slings en mede mogelijk gemaakt door het Tax-videoclipfonds.

Bekijk de video hieronder.